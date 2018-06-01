​Менингит не спит

Как сообщает Департамент охраны общественного здоровья города, в инфекционных стацио­нарах находится 31 человек с менингококковой инфекцией, из них в 25 случаях диагноз подтверж­ден лабораторно, в 6 – выставлен клинически. Состояние всех заболевших, среди которых трое детей, стабильное. При первых симптомах болезни – это общее недомогание, боль и першение в горле, головная боль, повышение температуры тела, геморрагичес­кая сыпь, озноб, боль в мышцах и суставах, рвота – медики рекомендуют сразу же вызывать бригаду скорой медицинской помощи либо участкового врача.

Все медицинские организации работают ежедневно с 8 часов утра до 8 вечера. Несвоевременное обращение за медпомощью приводит к осложненному течению заболевания вплоть до летального исхода. В связи с чем убедительно просим население беречь себя от переохлаждения, ограничить посещение культурно-массовых мероприятий, проходящих в зак­рытых помещениях с большим скоплением людей, спортивных мероприятий, бассейнов. При посещении мечетей во время чтения намаза носить маски, соблюдать личную гигиену, отмечается в ­сообщении департамента.

От менингита в Алматы умерли уже 4 человека: 5-летний ребенок, студент и двое взрослых. Между тем чиновники от здравоохранения утверждают, что эпидемии менингококкового менингита нет. Согласно их заявлениям, заболевание носит сезонный характер, а с учетом погодных условий эпидсезон инфекции увеличился.

– В Алматы заболеваемость имеет волнообразный цикличес­кий характер. В 2013 году было зарегистрировано 49 случаев, в 2015 году – 66, пик заболеваемости был отмечен в 2011 году в Астане – 211 случаев, – прокомментировал ситуацию председатель Комитета охраны общест­венного здоровья Минздрава РК, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

Он пояснил, что «среди эпидемиологов такого понятия, как «вспышка», нет, есть понятие «эпидемиологический рост заболеваемости». Основная причина – накопление здорового носительства, то есть людей, которые не имеют симптомов, но в то же время стали носителями. Как правило, носителей в десятки раз больше, чем заболевших. В течение 2–3 лет идет накопление, в результате каждые 2–3 года наблюдается эпидемио­логический рост.

Ситуация находится на конт­роле Министерства здравоохранения, Комитета охраны общественного здоровья, управления здравоохранения Алматы, проводится весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию заболеваемости. Устанавливается круг контакт­ных лиц, с обязательным лабораторным обследованием на носительство менингококковой инфекции, в последующем назначается профилактическая антибиотикотерапия. Как заверяют чиновники, скончавшиеся от этой болезни несвоевременно обратились за медицинской помощью.