​Менингит не спит

Как сообщает Департамент охраны общественного здоровья города, в инфекционных стационарах находится 31 человек с менингококковой инфекцией, из них в 25 случаях диагноз подтвержден лабораторно, в 6 – выставлен клинически. Состояние всех заболевших, среди которых трое детей, стабильное. При первых симптомах болезни – это общее недомогание, боль и першение в горле, головная боль, повышение температуры тела, геморрагическая сыпь, озноб, боль в мышцах и суставах, рвота – медики рекомендуют сразу же вызывать бригаду скорой медицинской помощи либо участкового врача.
Все медицинские организации работают ежедневно с 8 часов утра до 8 вечера. Несвоевременное обращение за медпомощью приводит к осложненному течению заболевания вплоть до летального исхода. В связи с чем убедительно просим население беречь себя от переохлаждения, ограничить посещение культурно-массовых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях с большим скоплением людей, спортивных мероприятий, бассейнов. При посещении мечетей во время чтения намаза носить маски, соблюдать личную гигиену, отмечается в сообщении департамента.
От менингита в Алматы умерли уже 4 человека: 5-летний ребенок, студент и двое взрослых. Между тем чиновники от здравоохранения утверждают, что эпидемии менингококкового менингита нет. Согласно их заявлениям, заболевание носит сезонный характер, а с учетом погодных условий эпидсезон инфекции увеличился.
– В Алматы заболеваемость имеет волнообразный циклический характер. В 2013 году было зарегистрировано 49 случаев, в 2015 году – 66, пик заболеваемости был отмечен в 2011 году в Астане – 211 случаев, – прокомментировал ситуацию председатель Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК, главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.
Он пояснил, что «среди эпидемиологов такого понятия, как «вспышка», нет, есть понятие «эпидемиологический рост заболеваемости». Основная причина – накопление здорового носительства, то есть людей, которые не имеют симптомов, но в то же время стали носителями. Как правило, носителей в десятки раз больше, чем заболевших. В течение 2–3 лет идет накопление, в результате каждые 2–3 года наблюдается эпидемиологический рост.
Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения, Комитета охраны общественного здоровья, управления здравоохранения Алматы, проводится весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию заболеваемости. Устанавливается круг контактных лиц, с обязательным лабораторным обследованием на носительство менингококковой инфекции, в последующем назначается профилактическая антибиотикотерапия. Как заверяют чиновники, скончавшиеся от этой болезни несвоевременно обратились за медицинской помощью.