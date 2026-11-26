фото предоставлено пресс-службой НПП "Атамекен"

В республиканском мероприятии, прошедшем вчера в Астане, приняли участие представители Правительства, малого и среднего бизнеса из регионов республики и руководство Нацпалаты. Повестка съезда была сформирована с учетом задач, обозначенных Главой государства в Послании народу. В частности, речь шла о защите предпринимательской инициативы, развитии отечественного производства, привлечении инвести­ций и снижении административной нагрузки на бизнес.

От имени Премьер-министра Олжаса Бектенова приветствие участникам съезда зачитал первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ всегда подчеркивает, что конструктивное взаимо­действие власти и бизнеса закладывает прочную основу социальной стабильности. Нынешний съезд стал эффективной площадкой для содержательного диалога и выработки решений по развитию предпринимательской активности и устранению административных барьеров, – сказал первый вице-премьер.

С докладом об итогах работы палаты выступил председатель президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев. Спикер сообщил, что в 2025 году при содействии Национальной палаты были положительно рассмотрены 1 598 обращений предпринимателей, в результате чего защищены их права на 44,2 млрд тенге. А за первое полугодие 2026 года удалось найти решение еще 835 обращениям, защитив законные интересы предпринимателей общей суммарной стоимостью 26,6 млрд тенге.

Нацпалата совместно с Правительством продолжает прорабатывать предложения бизнеса по новому Налоговому кодексу. В частности, уже удалось решить ряд вопросов, связанных с вычетами на оборудование для маркировки товаров, факторинговыми операциями и налоговой отчетностью.

– Бизнесу нужны не бесконечные изменения правил, а ясные нормы и инструменты, которые экономят время, – подчеркнул Канат Шарлапаев.

Отдельное внимание докладчик уделил воп­росам привлечения инвестиций и поддерж­ки отечест­венного производства. Нацпалата участвовала в решении вопросов по 12 инвестиционным проек­там общей стоимостью 109 млрд тенге.

По предложениям НПП изменены условия государственных закупок для казахстанских товаро­производителей. К примеру, срок пос­тавки увеличен с 15 до 60 дней, срок оплаты сокращен с 30 календарных до 10 рабочих дней, а вот размер аванса вырос с 30 до 50%.

Говоря о привлечении частного капитала, Канат Шарлапаев отметил, что государственные деньги должны стимулировать приток частного капитала, а не подменять его.

Еще одним направлением поддержки бизнеса остается расширение рынков сбыта казахстанской продукции.

– Наша задача – убрать лишние требования и дать отечественным производителям реальный шанс на контракты и доступ к рынкам сбыта, – подчеркнул председатель президиума НПП.

Тему участия отечественных производителей в масштабных инфраструктурных проектах поднял в своем выс­туплении и заместитель председателя правления, член правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов. Как подчеркнул эксперт, программа «Народная стройка» должна стать стимулом не только для развития инфраструктуры, но и для казахстанских предприятий.

По его мнению, необходимо максимально использовать отечественные строительные материалы и создавать условия для освоения новых производственных направлений, в том числе посредством долгосрочных офтейк-контрактов.

– Важно учитывать не только тот факт, что именно будет построено, но и кто будет строить и на каких условиях, – акцентировал

Тимур Жаркенов.

О развитии отрасли отечественного автопрома рассказала президент ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз» Анар Макашева. По ее словам, за десять месяцев 2026 года официальные дилеры продали более 188 тыс. новых автомобилей, рост продаж превысил 3%. За этот же период казах­станские предприятия произвели более 166 тыс. автомобилей. Таким образом рост отечественного производства составил более 30%.

– Особенно заметно увеличился спрос на электро­мобили и гибриды. Их продажи выросли в 2,6 раза. Наибольшей популярностью пользуются гибридные модели, поскольку сочетание электрического и бензинового двигателей позволяет меньше зависеть от наличия зарядных станций, – пояснила Анар Макашева, добавив, что дальнейшее развитие электротранспорта будет зависеть от совершенствования аккумуляторных технологий, увеличения запаса хода и расширения сети зарядных станций.

К слову, в Казахстане весьма успешно развивается производство электротранспорта, в том числе и электроавтобусов.

О проблемах предпринимателей в сфере управления отходами рассказала директор ТОО «ЭКО-DUMP» Мариям Абишева. Одним из важных воп­росов она назвала мораторий на проверки бизнеса. По ее мнению, при отсутствии явных нарушений предпринимателей не следует отвлекать от их основной деятельности, особенно если речь идет о заводах с непрерывным производственным циклом.

– Есть предприятия, которые работают 24 часа в сутки, в две-три смены, поэтому любая проверка мешает текущей работе, – считает предпринимательница.

Среди других проблем отрасли она назвала сложности с получением земельных участков для строительства заводов по переработке отходов, воп­росы тарифообразования и расчета экологических платежей, включая коэффициенты за выбросы в окружающую среду.

– Подобные обращения требуют участия местных исполнительных органов, правоохранительных структур и прокуратуры. И очень важно, что в решении этих вопросов оказывает содействие юридическая поддержка Нацпалаты, постоянно находясь на связи с региональными палатами и бизнесом, – добавила Мариям Абишева.

В рамках съезда делегаты также заслушали итоги работы НПП за 2025 год и первое полугодие 2026-го, утвердили ежегодный отчет палаты и отчет ревизионной комиссии за 2025 год, а также обсудили состав президиума и изменения в устав национальной палаты.

Обсуждения показали, что среди наиболее частых запросов предпринимателей остаются предсказуемость налогового законодательства, снижение административной нагрузки, доступ к финансированию и рынкам сбыта, а также поддержка отечественного производства.

В центре дальнейшей работы Нацпалаты остается взаимодействие бизнеса и государства, направленное на создание благоприятных условий для развития казахстанского предпринимательства.