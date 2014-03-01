Меньше бумаг –больше креатива

А взять процедуры в сфере строительства. За два последних года мы построили зерновой комплекс и 4 квартиры. На оформление разрешительных документов тратили в среднем 3 месяца и составляли кучу справок. И это в селе, где нет, как в городе, генерального плана застройки, переплетения водопроводов, теплосетей, кабелей коммуникаций и так далее. Но получается, что добиться разрешения стоит чуть ли не меньших усилий и времени, чем собственно возвести объект! 30 дней, которые отводит Президент на оформление земельного участка, и сокращение вдвое числа необходимых процедур – это совсем иное дело.

Сайран БУКАНОВ, Герой Труда Казахстана,

директор ТОО «Каркен», Костанайская область