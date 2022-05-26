Меньше бюрократии

Более чем в два раза сократят список документов, необходимых в Нур-Султане для подключения к газу.

Газификация благоприятно скажется как на экологии столицы, так и на качестве жизни горожан. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, рассказывая об упрощении процедуры сбора бумаг для подключения домов к газу, сообщил, что ранее необходимо было собрать восемь документов и процесс затягивался на полгода и больше.

В рамках Указа Главы государства «О мерах по дебюрократизации деятельности госаппарата» вопрос о сокращении списка документов для подключения к газу был рассмотрен на совещании в Правительстве с участием министерств энергетики, нац­экономики, АО «НК «QazaqGaz».

– Мы полностью газифицировали два района столицы – «Сарыарка» и «Алматы». Для этого построили свыше 680 километров газораспределительных сетей, подвели внутриквартальные сети. Доступ к газу обеспечен для 14 тысяч абонентов, более 6 тысяч получили техусловия, свыше 3,5 тысячи домов уже подключено к газу. Приняли ряд льгот – нуждающимся категориям выделяем социальную помощь на подключение к газу, увеличив ее размер до 413 тысяч тенге. Всем горожанам на бесплатной основе выдаются счетчики, также есть программа беспроцентного кредитования, – проинформировал Алтай Кульгинов.

Летом начнется строительство подводящего газопровода в оставшихся районах – «Байконыр» и «Есиль». Это жилые массивы Ильинка (Уркер), Ондирис, Пригородный, Тельман, микрорайоны Family Village, Garden Village и другие. Ведется проектирование в микрорайоне «Чубары». Для начала будет построен подводящий газопровод, а уже в следующем году появятся внутриквартальные сети.

На ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ переведено 13 водогрейных котлов. Возобновлено строительство ТЭЦ-3, ведется проектирование трех локальных газовых котельных для обеспечения теплом новых застраивающихся районов столицы.

– Данные меры позволят значительно улучшить экологию города. Ход газификации находится на контроле у Главы государства, – подчеркнул аким Нур-Султана.