​Меньше государства в бизнесе

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Подготовила Айгуль Турысбекова

Кайрат Кудайбергенов, заместитель директора Региональной палаты предприни­мателей Алматы, руководитель строительной компании:

– Основная проблема, сдерживающая деловую активность, – недостаток тенговой ликвидности. Сегодня ставки банковских кредитов слишком завышены, и они тормозят развитие бизнеса. Строительный бизнес не относится к приоритетным направлениям, с которыми работает Фонд поддержки предпринимательства «Даму». Хотя этот сектор создает много рабочих мест, закупает товары местного производства. Считаю, что необходимо снимать все административные барьеры и всем государственным органам более внимательно вникать в насущные проб­лемы предпринимателей.

Пока же много вопросов возникает с земельными участками, налогами, судебными решениями. Общими усилиями снято большинство административных барьеров, касающихся излишних проверок. Если ранее требовалось получить 32 подписи для ввода объекта в эксплуатацию, сегодня – шесть. Абсолютно правильное решение, потому что бизнесмен сам несет уголовную, административную и репутационную ответственность, а не проверяющие госорганы. А недобросовестных бизнесменов надо привлекать к ответственности, так как они дискредитируют все наше сообщество.


Айгуль Жансерикова, директор компании Aigul line:

– Представители малого бизнеса сталкиваются с проблемами, которых нет в крупном. Это, к примеру, дефицит оборотных средств, отсутствие залогового имущества. Главная проб­лема для МСБ – высокие процентные ставки по кредитам, они неподъемны для тех, кто занимается производством, переработкой местного сырья и имеет потенциал для выхода на экспорт. Убеждена, что таким компаниям надо помогать в адресном порядке. Брать кредит даже под 9% – это большие рис­ки, и тем более у малого бизнеса почти не бывает собственной недвижимости в качестве залогового имущества. Хотя взять кредит для перепродажи импорт­ного товара, может, и выгодно. Но мне это неинтересно, я хочу развивать отечественное производство.


Адиль Бурлибаев, директор ТОО «Индуст­риальная зона Алматы»:

– Одной из составляющих здорового делового климата является доступность финансовых средств. Сегодня финансы дают только банки или государственные институты развития. Желательно иметь дополнительные источники финансирования – биржи, где компании могли бы размещать свои обязательства или продавать свои доли. Надо устанавливать различные мосты между теми, кто ищет деньги на инвестиционные проекты, и теми, кто их имеет. Учитывая, что банки выдают кредиты под высокие проценты, бизнес всегда испытывает недостаток средств для инвестиций. Очень важны прозрачная законодательная база и оперативная судебная система. Одним из негативных факторов, сдерживающих деловую активность, является широкое присутствие государства в экономике. Сегодня наш бизнес в большинстве своем сосредоточен вокруг государственных закупок.

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