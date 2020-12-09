Меньше красивых слов, больше содержания – Токаев о создании новой системы госпланирования
Глава государства провел заседание Высшего совета по реформам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что новая система государственного планирования должна обеспечить последовательность и взаимную увязку программ и реформ.
"Новая система государственного планирования должна быть полностью освобождена от догматизма, формализма. Как можно меньше красивых слов, как можно больше содержания. Она должна быть абсолютно прагматичной, с тем, чтобы оставить свободу маневра для исполнителей. Крайне важно, чтобы не загружать исполнителей дополнительной работой, то есть нельзя допустить перегрева работы в этом направлении, в ущерб другим практическим делам. Я хотел бы подчеркнуть, что Правительство должно работать в тесном взаимодействии с экспертным сообществом и общественностью", - сказал Глава государства.
Президент поручил в системе реформ государственного планирования обратить самое пристальное внимание вопросам ускорения цифровизации. Также необходимо проанализировать всю иерархию документов и программ, реализуемых государственными органами.
"За несколько десятилетий Независимости скопилось большое количество программ, некоторые из них пошли на утрату, появляются новые программы и документы. Всех их надо иерархически выстроить, избавиться от ненужных. И выстроить абсолютно понятную, прозрачную систему планирования. Прежде всего понятной для исполнителей и людей, - отметил Касым-Жомарт Токаев.
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