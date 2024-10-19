Меньше посеешь, больше пожнешь?

В Костанайской области прошло выездное заседание Комитета Мажилиса по аграрным вопросам под председательством Серика Егизбаева. Депутаты совместно с представителями госорганов и аграриями зерносеющих регионов обсудили вопросы диверсификации посевов сельскохозяйственных культур, а также проблемы хранения и реализации урожая этого года.

Предваряя обсуждение, Серик Егизбаев подчеркнул, что перед Министерством сельского хозяйства и акиматами областей стоит задача обеспечить диверсификацию посевов сельскохозяйственных культур путем сокращения посевов монокультуры. В своем прошлогоднем Послании Глава государства поручил вновь активизировать работу в данном направлении.

– Уже есть положительные результаты. Площади масличных культур доведены до 2,9 миллиона гектаров, сокращены площади водоемких культур. Государство системно поддерживает эти изменения путем удешевления стоимости семян, удобрений и средств защиты растений, субсидирования поливочного оборудования. Все эти меры направлены на обеспечение эффективности производства и деятельности фермеров, – заявил председатель комитета.

Выступая с докладом, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов сообщил, что в целях исполнения поручения Президента по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза за 5 лет министерством принята «дорожная карта». В ее рамках для каждого областного акимата разработаны индикаторы по диверсификации, внедрению агротехнологий и другим под­отраслям.

– В текущем году приняты максимальные меры по проведению реальной диверсификации структуры посевных площадей. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тысячи гектаров. Снижена площадь водоемких культур: риса – на 6,9 тысячи гектаров, хлопчатника – на 10 тысяч гектаров. В то же время площадь масличных увеличена на 135,5 тысячи гектаров, сахарной свеклы – на 9,4 тысячи гектаров, – доложил замглавы Минсельхоза.

По информации Азата Султанова, в дальнейшем предусмат­ривается ежегодное сокращение площадей пшеницы, к 2028 году они должны сократиться почти на 855 тыс. га. При этом с учетом принятия мер по увеличению урожайности снижение валового сбора пшеницы не предполагается. Вместе с тем за этот период будут увеличены площади высокорентабельных приоритетных культур: масличных – до 3,7 млн га, кормовых – на 505 тыс. га.

Важным остается вопрос сохранения нового урожая. Вице-министр сообщил, что общая емкость хранения зерна в республике составляет 30 млн тонн, этого достаточно для хранения планируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. На сегодня просушено, подработано и очищено от примесей более 2,5 млн тонн, или порядка 48% поступающего зерна нового урожая. Министерство поручило всем акиматам областей обеспечить бесперебойную работу элеваторов по его приемке и сушке.

В ходе заседания были также рассмотрены актуальные воп­росы расширения географии экспорта, заключения межгосударственных экспортных контрактов по поставке продукции растениеводства и организации логистики, льготного кредитования весенних полевых и уборочных работ, пополнения оборотных средств, качественного обновления парка сельхозтехники. В свою очередь представители агробизнеса отметили проблемы с наполненностью элеваторов, предоставлением вагонов, говорили о нехватке средств на субсидирование процентных ставок и финансирование новой весенней полевой кампании, а также предложили пути их решения.

Как в заключение отметил Серик Егизбаев, внесенные предложения со стороны отраслевых ассоциаций и бизнеса должны быть проработаны Продовольственной контрактной корпорацией и министерствами. Профильный комитет обобщит высказанные предложения и экспертные заключения. По итогам обсуждения в адрес Правительства будут направлены соответствующие рекомендации.