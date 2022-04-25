Меньше – значит лучше?

В Кызылорде сократят восемь областных управлений.

О преобразованиях сообщили чиновникам в ходе расширенного совещания в областном акимате. Грядет оптимизация, задуманная для более эффективного функционирования госаппарата региона. Путем объединения с другими будет сокращено 8 областных управлений из 24, то есть их останется 16, и нагрузка на те, что объединяют, конечно, увеличится, вопросы их функцио­нирования сейчас отрабатываются. К примеру, управление внутренней политики Кызылординской области объединяется с управлением общественного согласия. И создается управление общественного развития.

– Таким же образом будет меняться структура городского акимата Кызылорды и акиматов районных, – сообщили в областном акимате. – Кроме того, упразднены единицы всех штатных и внештатных советников акима области Нурлыбека Налибаева.

Обсудили на совещании и социально-экономическое развитие региона. Отмечено, что большинство основных макроэкономических показателей развития у Кызылординской области ниже средних по стране.

– Глава региона отметил, что объемы добычи нефти в области ежегодно снижаются, и поручил управлению индустриально-инновационного развития активизировать работу по согласованию с отраслевым министерством финансирования из республиканского бюджета на геологоразведку Сырдарьинского бассейна и бурение разведочных скважин на глубину более 3 000 метров, – сообщили в областном акимате. – Также он говорил о необходимос­ти поддерживать идеи малого и среднего предпринимательства, «гаражного бизнеса», то есть надомных производств и цехов малых форм, активизировать работу мини-цехов. Палата предпринимателей Кызылординской области должна проявлять активность в реализации таких проектов, а не ограничиваться рассмотрением жалоб предпринимателей.

На заседании поднимались и вопросы сельского хозяйства. В частности, растрат инвестиционных субсидий, выделяемых крестьянским хозяйствам, земельных споров в нескольких аульных округах, проведения специального мониторинга цен на продукты питания, обеспечения доступной стоимости самых необходимых населению товаров.