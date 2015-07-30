«Меня обманули...» Свежий выпуск 469 Айгуль БИДАНОВА, Семей

Началась эта история печально – ребенок стал сиротой, попал под опеку государства. Пять лет назад детский дом оформил на своего воспитанника пособие по утере кормильца и открыл счет в АО «Жилстройсбербанк», где за четыре года накопился почти миллион тенге. А год назад акиматом города опекуном подросшего мальчика была назначена женщина, чей социальный статус можно определить так: не работающая вдова с высшим образованием.

Вскоре приятные хлопоты по подготовке подростка к новому учебному году, приобретение обновок стали поводом обратиться в горотдел образования с целью получения разрешения на снятие денежных средств в размере 100 тыс. тенге со счета мальчика. Далее обвинение действия вдовы описывает так: «злоупотребляя правами опекуна, умышленно, с целью извлечения личной выгоды и существенного ущемления прав и законных интересов опекаемого», она расторгла с банком договор и… присвоила накопления сироты.

Впрочем, подсудимая вину, как и предъявленный гражданский иск на сумму более 800 тыс. тенге, не признала. Да, эти немалые деньги были потрачены, но исключительно в интересах ребенка. Часть вины она даже попыталась переложить на менеджера банка, который заявил ей, что может выдать либо всю сумму, либо ничего. Кроме того, устно в органе опеки женщина якобы получила совет распоряжаться деньгами по своему усмотрению. А вот открыть депозит и положить на него полученные наличные опекунша и не подумала.

Зато совершила шопинг. И пусть купленные вещи подросткового размера, но ведь расплачивалась за них рука взрослого, которому доверили судьбу ребенка. Тогда зачем среди куртки, костюма и спортивной «двойки» в списке фигурируют 10 шт. джинсов, 30 шт. рубашек, 10 шт. зимних кофт, дубленка за 170 тыс. тенге и т. д.? Разве рачительный человек потратит таким образом деньги, которые в будущем могли бы обеспечить подрастающего мальчика своим жильем? А обвиняемая еще и заявила, что опекаемый украл оставшиеся после вояжа по базарам и магазинам 100 тыс. тенге.

Сам же мальчишка показал, что о существовании счета и размере суммы на нем не знал. Его привели в банк и велели расписаться в нужном месте, вот и все. А взявшаяся его опекать женщина объяснила, что сняты будут только 100 тыс. тенге, все остальное будет возвращено спонсору, так как он более не сирота, так как определен в семью. Более того, список покупок со слов потерпевшего оказался гораздо скромнее и короче, никаких «30 шт. рубашек», как и роскошной дубленки и норковой шапки. «Меня обманули», – считает подросток, обращаясь к суду с просьбой взыскать с обвиняемой пропавшие деньги, ведь они ему будут так необходимы при выпуске из детского дома.

Дальше – больше. Представитель центра адаптации несовершеннолетних, куда попал многострадальный подросток после изъятия из-под опеки, показала, что обвиняемая предоставила не все документы, утаив именно финансовые. А менеджеры банка пояс­нили, что эта женщина изначально была нацелена на получение всей суммы, выдать только 100 тыс. она и не просила. Выяснилась и еще одна нелицеприятная новость: также взятая обвиняемой под опеку девочка-сирота недавно вернулась в детский дом, а ее несостоявшаяся «мама» подвергнута административному взысканию «по факту причинения легкого вреда здоровью»…

Суд признал горе-опекуншу виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 139 УК РК («Использование опеки или попечительства в корыстных или иных низменных целях во вред опекаемому»), и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы. Также суд постановил взыскать с нее в пользу бывшего опекуна на его сберегательный счет в виде возмещения ущерба растраченные средства.