Экономика
Меняется облик Хромтау

Согласно меморандуму о социальном партнерстве между акиматом области и ТОО «ENRC Kazahstan», планируется благоустроить 11 дворов многоэтажных жилых домов, цена вопроса – 129 млн. тенге. В нынешнем году произведен капремонт 4 дворов.

По программе развития моногорода были выделены гранты на 6 млн. тенге для поддержки малого бизнеса, обеспечения занятости. Из 7 претендентов обладателями грантов стали 2 хромтаусца. Один из них – индиви­дуальный предприниматель Айбек Изтлеуов. Он открыл собственное производство по выпуску пеноблоков. За два месяца изготовил 600 куб. продукции, спрос на которую весьма высок, поскольку в Хромтау сегодня активно развивается индивидуальное жилищное строи­тельство, возводятся социальные объекты.

Другой предприниматель Нурболат Нагашибай на выигранный грант занялся изготовлением наружной рекламы. Со временем он намерен открыть мини-типографию.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ,  Актюбинская область

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