Еще недавно жители села Сарыозек (а это центр Кербулакского района) не могли представить, что обыч­ные бытовые дела перестанут зависеть от наличия воды в уличной колонке или запасов угля во дворе. За водой приходилось ходить с ведрами, привозить ее на тележках, хранить в больших емкостях и экономить каждый литр. Зимой добавлялись хлопоты с отоплением, нужно было заготавливать уголь, топить печь, выносить золу. Сегодня в домах райцент­ра есть и чистая питьевая вода, и природный газ. Для сельчан это совсем другое качество повседневной жизни.

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…Кабикен Аныкбаев живет в Сарыозеке уже тридцать лет. За это время он хорошо узнал, сколько сил отнимает отсутствие воды в доме. Не раз приходилось отправляться за ней с тележкой, чтобы обеспечить семью необходимым запасом.

– Питьевая вода была главной головной болью жителей Сарыозека. Сколько раз нам приходилось возить ее на чем придется! Теперь все иначе. Вода подается без ограничений. Мы смогли купить автоматическую стиральную машину, оборудовать душевую. Каждый человек хочет жить в комфорт­ных условиях, и теперь у нас такая возможность есть, – рассказывает сельчанин.

О том, насколько разительно изменился привычный быт, говорит и местная жительница Шолпан Укенолова.

– Почти четверть века мы испытывали трудности с водой. Теперь она течет из крана без перебоев. И углем больше не топим – газ пришел. Жизнь стала намного легче, – делится женщина. – Особенно ощутимы перемены для пожилых людей и семей с маленькими детьми.

За этими фактами – большая работа местной исполнительной власти по обновлению инженерной инфраструктуры. Реконструкция системы водоснабжения Сарыозека обошлась государству в 5,1 млрд тенге. Подрядная организация ТОО «Сапа курылыс-2007» заменила 110 км трубопроводов, построила три резервуара общей вместимостью 700 кубометров, насосные станции и другие необходимые сооружения. Работы, начавшиеся в 2024 году и рассчитанные до конца 2026-го, нынче полностью завершены. Теперь вода поступает непосредственно в дома, избавляя сельчан от необходимости ежедневно думать о том, где и сколько ее взять.

Преобразования в Сарыозеке вписываются в общую программу развития водоснабжения области Жетысу. Из 63 населенных пунктов Кербулакского района 59 уже обеспечены централизованной питьевой водой. В прошлом августе новые системы водоснабжения заработали в Акбастау и Тастыозеке, еще в трех селах отремонтировали водопроводные сети.

В целом по области чистой питьевой водой обеспечены 329 населенных пунктов – это 93% от их общего числа. В нынешнем году работы ведутся в 11 селах. В восьми они должны быть завершены до конца года, в остальных трех – продолжатся в следующем.

Не менее заметные перемены происходят и благодаря газификации. В области к газовым сетям уже подключены 110 населенных пунктов. До конца года планируется завершить работы еще в 16 селах. Тогда уровень газификации достигнет 74%, а доступ к природному газу получат около 518 тыс. человек.

Для Кербулакского района этот вопрос тоже актуален. Согласно региональной схеме газификации, природный газ предусмотрен для 26 из 63 населенных пунктов. На сегодняшний день газопровод подведен ко всем 26 селам. Работа продолжается и там, где газификация первоначально не была предусмотрена. По обращениям жителей подготовлена проектно-сметная документация для шести населенных пунктов: Сарыбастау, Карашокы, Аркарлы, Самен, Шилису Сарыбулакского сельского округа и Малайсары. Предложение о выделении средств на строительство направлено в республиканский бюджет. При поддержке финансирования к работам рассчитывают приступить в следующем году.