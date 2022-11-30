Меняйтесь!

Колонка обозревателей
Елена Левкович

В приемную вбежал мужчина, на руках он нес молодую женщину с запрокинутой головой и висящими плетьми руками, она была в сознании – громко стонала. Из живота у нее торчал нож.

Оказалась я как-то в травм­пункте по совершенно ерундовой причине: встав под утро покормить котенка, спросонья ударилась пальцами ноги о ножку кровати (классика!). Сидела с синими пальцами в ожидании рентгена в тесной компании таких же ударенных, вывихнутых, в общем, слегка покалеченных. Соседи по очереди скучать не давали, описывая приключения, приведшие нас всех к одному знаменателю. Очередь при этом продвигалась ну очень медленно – на каждого пациента уходило по полчаса, пальцы ныли, дома ждали дети. Наконец передо мной остался только один «клиент», и я уже звонила домой, предупреждая, что «почти скоро буду».

Все обернулись на шум – во двор травмпункта залетела машина, затормозив у самого входа. В приемную вбежал мужчина, на руках он нес молодую женщину с запрокинутой головой и висящими плетьми руками, она была в сознании – громко стонала. Из живота у нее торчал нож.

Мужчина молча зашел в ординаторскую, я только увидела, как сначала врачи попытались возмутиться, а потом, заметив нож, резко захлопнули дверь. Очередь притихла. Свои болячки тут же показались неважными, совсем не болящими, разговоры стихли – по стонам из-за двери было все понятно. Минут через десять подъехала неотложка, пострадавшую, уже в беспамятстве, вынесли на носилках, следом вышел мужчина, с каменным лицом сел за руль и поехал за скорой. В приемной санитары вытирали с пола кровь.

Уже попав на прием, спросила врача: «Что с девушкой?»

– Плохо с девушкой. Повреждения серьезные, нож глубоко зашел. Надо было сразу скорую вызывать, а он ее вез полчаса на заднем сидении, у нее болевой шок, – молодой медик заполнял бумажки про мою конечность.

– А как она так… повредилась? – тогда я еще не была журналистом и задавать прямые вопросы, тем более в такой деликатной ситуации, не умела. Врач уперся в меня взглядом.

– Вы вправду не понимаете? Ну давайте я расскажу версию мужа: всей семьей сели ужинать, она отошла хлеба нарезать, закричала, он поворачивается, а у нее из живота нож торчит! Поверите? – спросил травматолог.

– Не поверю, – я была поражена. – Он же врет!

– Конечно, врет. Но будет отпираться до последнего. А женщина, скорее всего, слова против него не скажет, когда в себя придет. Если придет… У нас таких историй – через день: бьют, режут, а потом оба делают вид, что несчастный случай, – человек в белом халате продолжил заполнять бланк...

С тех пор прошло уже лет восемь, но я до сих пор помню торчащий из женского тела огромный нож и размазанные капли крови на белом кафеле. Иногда задумываюсь: что стало с женщиной? Выжила ли? Осталась ли с мужем? Ведь это, к сожалению, бич нашего общества – бояться признаться, что тебя бьют, унижают, пытают. «Сама виновата» – обязательно скажет кто-то. А женщины не просто терпят – они жертвуют собой.

И тут тоже могу привести пример. У моей бывшей коллеги инсультом сразило мужа. Когда-то крепкий мужчина, любивший выпить и получавший удовольствие от унижения домашних, оказался совершенно беспомощным – лежал пластом, лишенный речи. И женщина, над которой он в прямом смысле издевался, сделала все, чтобы помочь своему мучителю: возила на реабилитации, занимала деньги на медикаменты, делала массажи, купала и кормила с ложечки, ночами сидела рядом до самого его ухода. Превратилась в совершенно изможденное существо с наполовину лысой и седой головой, но ни разу не пожаловалась, а говорила: «Мы прожили вместе 32 года, это мой долг».

Когда слышишь такие истории, хочется сказать: мужчины, берегите, уважайте тех, кто вас искренне любит и жалеет, и не принимайте любовь за слабость. И в то же время понимаешь, что слова – пустое, надо кардинально менять отношение к насилию в людских головах, как в мужских, так и в женских.

Все колонки автора

Популярное

Все
Вице-премьер и глава МЧС прибыли в Экибастуз
В селе Шанханай Кербулакского района «зарыли» в землю более 256 млн тенге бюджетных средств
Токаев пригласил спикера Сената Франции посетить с визитом Казахстан
Документально-филологическое исследование профессора Серика Негимова знакомит широкий круг читателей с жизнью и творчеством славного сына казахского народа Малика Габдуллина
Защищенность должна стать реальностью
Выбирай, сноси и строй!
Окунемся в прошлое?
Территория дружбы и согласия
Голов забивают все больше
В системе новых транзитных координат
Инфляцию – под контроль
До сих пор сохраняется проблема перевода произведений Абая на языки народов мира
Творческий подход
Запечатленная история
Где-то в параллельной Вселенной…
​​​​​​​Хорошие перспективы
Синергия знаний
Стежки ложатся – жизнь идет…
В дождь видны и в снегопад
​​​​​​​Малыш будет жить
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Требовавших выкуп за гражданина Индии похитителей задержали в Астане
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Развитие нефтегазовой отрасли обсудил Смаилов с представителем Shell
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Министры четырёх стран встретились в Актау
Требования к качеству шоколада утвердили на Совете ЕЭК
Смаилов встретился со спецпосланником Канады по ЕС и Европе
Транспортный коллапс из-за метели: на автомобиле Кунг спасатели эвакуируют казахстанцев
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Новый праздник появился в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области

Читайте также

Колонка обозревателей
В ожидании «бесплатной» помощи
Колонка обозревателей
Бить нельзя воспитывать
Колонка обозревателей
Устами эксперта глаголет глупость
Колонка обозревателей
Гордые «ежи»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]