​Меняются подходы

Изменения казахстанского законодательства по вопросам миграции в части привлечения иностранной рабочей силы обсуждены на брифинге в МИД РК с участием руководителей профильных госорганов и дип­ломатического корпуса. Как отметил министр иностранных дел Ерлан Идрисов, встреча организована МИДом в ответ на запросы со стороны бизнес-сообщества по поводу корректировок законодательства, вступаю­щих в силу с начала 2017 года.

– Рабочая сила – важный аспект в формировании инвес­тиционного климата страны, и большую роль играет такой элемент, как приглашение на работу иностранных специалис­тов, – подчеркнул министр. – Поэтому была организована совместная рабочая группа МИДа и Министерства здравоохранения и социального развития. Эта рабочая группа стала основной диалоговой площадкой между бизнес-сообществом и государственными органами, контролирующими вопросы миграции.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание и на то, что по ряду вопросов МИД работает в сотрудничест­ве с МВД, чтобы усовершенствовать условия пребывания иностранцев в Казахстане.

О ключевых изменениях законодательства по вопросам миграции, которые вступят в силу с 1 января, рассказала глава МЗСР Тамара Дуйсенова. Одной из важных корректировок является изменение подхода к определению квоты на привлечение иностранных работников.

– До конца текущего года квота – предельное число иностранных работников, которые могут привлекаться в нашу страну, – определяется исходя из численности экономически активного населения, – напомнила Т. Дуйсенова. – С 1 января 2017 года этот подход изменится, квота будет определяться по потребностям отраслей экономики.

Для формирования квот ежегодно до 1 августа работодатели будут предоставлять заявки с обоснованием потребности в иностранных специалистах в управление координации занятости и социальных программ. На основе обобщения этих зая­вок и будет формироваться квота.

Вторым ключевым новшест­вом является привлечение иностранных специалистов вне квоты. Так, ограничения не будут распространяться на иностранцев, привлекаемых для работы на крупных проектах стратегического значения, по которым сумма инвестиций составляет более 20 млн долларов. Также квоты и система разрешений не будут распространяться на компании, задействованные в организации и проведении Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», а также на непосредственных участников выставки и еще ряд категорий иностранных работников, оговоренных в законодательстве.

При этом министр выделила ряд норм, которые сохранились в законодательстве без изменений. В их числе – необходимость получения привлеченными иностранными работниками визы в МИДе и казахстанских загран­учреждениях; регистрация в органах внутренних дел; подтверждение отсутствия судимости. Иностранные работники должны быть совершеннолетними, иметь медицинскую страховку, а также необходимый уровень образования, квалификации, опыта и навыков в той сфере деятельности, для которой они приглашены в страну.

Как было отмечено на брифинге, государственная политика нашей республики в сфере трудовой миграции ориентирована на стимулирование привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, обеспечение интеграции Казахстана в международный рынок труда и одновременно – на обеспечение адекватной защиты внутреннего трудового рынка.