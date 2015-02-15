Мэр Лондона откажется от американского паспорта

В мире
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Батырбек Агимбетов
Фото mk-london.co.uk
Мэр Лондона Борис Джонсон, который имеет двойное гражданство – Великобритании и США, – решил отказаться от последнего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

Градоначальник заявил, что не выбирал американское гражданство. Оно досталось ему, поскольку Борис Джонсон родился в Нью-Йорке. 

"Я должен найти способ решить этот вопрос", – отметил мэр Лондона. По его словам, о своем намерении он сообщит послу США в Великобритании Мэттью Барзану.

"Отказ от гражданства будет довольно трудоемким процессом. У них это очень сложно делается", – цитируют Джонсона BBC News.

В конце января Джонсон согласился заплатить правительству США налог на прирост капитала в связи с продажей недвижимости, который составит около 100 тыс. фунтов. Хотя ранее британский политик назвал требования США "крайне возмутительными".

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