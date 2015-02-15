Мэр Лондона откажется от американского паспорта

Фото mk-london.co.uk
Мэр Лондона Борис Джонсон, который имеет двойное гражданство – Великобритании и США, – решил отказаться от последнего, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
Градоначальник заявил, что не выбирал американское гражданство. Оно досталось ему, поскольку Борис Джонсон родился в Нью-Йорке.
"Я должен найти способ решить этот вопрос", – отметил мэр Лондона. По его словам, о своем намерении он сообщит послу США в Великобритании Мэттью Барзану.
"Отказ от гражданства будет довольно трудоемким процессом. У них это очень сложно делается", – цитируют Джонсона BBC News.
В конце января Джонсон согласился заплатить правительству США налог на прирост капитала в связи с продажей недвижимости, который составит около 100 тыс. фунтов. Хотя ранее британский политик назвал требования США "крайне возмутительными".