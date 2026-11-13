Mercedes-Benz прекращает инвестиции в заводы в Германии

Европа,Авто
Айман Аманжолова
корреспондент

Автопроизводитель останавливает все инвестиции в заводы в Германии и рассматривает возможность закрытия некоторых предприятий, чтобы справиться с высокими затратами на производство в стране, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщает Reuters со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний документ компании, Mercedes-Benz принял решение о приостановке инвестиций, поскольку не смог договориться с производственным советом и профсоюзом о мерах, которые позволили бы сократить затраты на оплату труда.

«Руководство совместно решило приостановить все дальнейшие инвестиции в наши предприятия в Германии», - заявил директор по производству компании Михаэль Шибе.

Автопроизводитель пытался согласовать с сотрудниками меры экономии на расходах. В сентябре Шибе предупредил персонал, что при отсутствии прогресса в этом вопросе компания может закрыть два завода в ФРГ.

Член правления Mercedes-Benz Бритта Зегер, слова которой приводятся в документе, отметила, что "все хотят избежать закрытия заводов любой ценой".

«Однако, к сожалению, теперь нам необходимо более подробно рассмотреть и этот вариант», - сказала она.

Решение Mercedes-Benz о приостановке инвестиций свидетельствует об обострении кризиса в автомобильной промышленности Германии, который уже привел к крупнейшей в истории Volkswagen реструктуризации и угрожает десяткам тысяч рабочих мест в важнейшей отрасли экономики страны.

О стремительном распространении кризиса по всей цепочке поставок говорит и заявление поставщика автокомпонентов Schaeffler, который на прошлой неделе объявил о планах сократить порядка 3,5 тысячи рабочих мест и закрыть пять предприятий в Европе, в том числе четыре в Германии.

Министерство экономики Германии внимательно следит за развитием ситуации вокруг Mercedes-Benz после решения автопроизводителя приостановить инвестиции в заводы, заявил Reuters представитель ведомства, имя которого не приводится. Он добавил, что компания самостоятельно принимает решения и в конечном итоге должна будет обосновать их.

С начала 2026 года капитализация Mercedes-Benz снизилась на 32%.

 

#инвестиции #Германия #MercedesBenz

Популярное

Все
Установлен рекорд по числу иностранных студентов в вузах страны
В работе сервисов Microsoft произошел глобальный сбой
Наука без границ
Сельская экономика не должна замыкаться на зерне
Чарын вошел в топ-20 лучших каньонов мира
Сократить потери с половины до четверти
Усилить службу первичной помощи
В поддержку печатного слова
Ожившая на экране классика
Три проекта завершат до паводков
Казахстанские производители товаров легкой промышленности начали регистрацию в системе маркировки
Tarlan Astana запустят в Косшы в 2027 году
В Германии прошли Дни казахстанского кино
Завершили уборку
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал теннисного турнира в Колумбии
Степной городок смотрит вперед
Экономика выходит на свет: Казахстан сократил теневой сектор до исторического минимума
Токаев: никто не имеет права рассчитывать на исключения из закона – это моя принципиальная позиция
Air Astana запускает регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх из Алматы и Астаны
Призвание – дарить радость
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Дорога в меднорудный край
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Указы Главы государства о Назначениях

Читайте также

BYD представила первый сверхроскошный электрокар
Замок XIII века за €1 продают в Саксонии
Около 20 авиарейсов получили угрозы о взрывах в Европе
Британия ужесточает правила для иммигрантов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]