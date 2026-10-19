Мерей Базарбаев стал победителем молодёжного ЧМ по вольной борьбе

Он стал лучшим в весовой категории до 57 килограммов

Представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Мерей Базарбаев завоевал золотую медаль чемпионата мира среди спортсменов до 23 лет в Лас-Вегасе (США), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 57 килограммов. В финальной схватке Базарбаев одержал победу над представителем Турции Бекиром Кесером.

На пути к решающему раунду казахстанский борец победил победителя молодёжного ЧМ американца Люка Лилледаля (3:1), француза Расула Галбураева (13:2), а в полуфинале оказался сильнее японца Дайто Кацумэ (7:0).