«Мерей» вместо резиденции акима

В Панфиловском районе, в бывшей резиденции акима области, открыли детский реабилитационный центр «Мерей».

Здание отремонтировали, приобрели необходимое оборудование, мебель для комфорт­ных занятий детей и педагогов. В нем имеются кабинеты Монтессори, физиотерапии, лечебной физкультуры, а также сенсорный, массажный, процедурный кабинеты, созданы условия для занятий с психологом, логопедом, дефектологом. Дети могут заниматься трудом, принимать гидромассаж, лечиться в солевой шахте, купаться в бассейне. Одновременно здесь могут заниматься до сорока человек.

Отметим, что с начала текущего года в области Жетысу реабилитационные центры для детей с особыми потребностями открыли в Алакольском, Сарканском и Каратальском районах.