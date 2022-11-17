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«Мерей» вместо резиденции акима

Жанар Мыктыбаева, область Жетысу

В Панфиловском районе, в бывшей резиденции акима области, открыли детский реабилитационный центр «Мерей».

Здание отремонтировали, приобрели необходимое оборудование, мебель для комфорт­ных занятий детей и педагогов. В нем имеются кабинеты Монтессори, физиотерапии, лечебной физкультуры, а также сенсорный, массажный, процедурный кабинеты, созданы условия для занятий с психологом, логопедом, дефектологом. Дети могут заниматься трудом, принимать гидромассаж, лечиться в солевой шахте, купаться в бассейне. Одновременно здесь могут заниматься до сорока человек.

Отметим, что с начала текущего года в области Жетысу реабилитационные центры для детей с особыми потребностями открыли в Алакольском, Сарканском и Каратальском районах.

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