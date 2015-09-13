"МЕРЕЙЛI ОТБАСЫ" - НЕТ ВЫШЕ БОГАТСТВА

Состязаться за звание лучшей в нынешнем году решили 2 285 семей, что в два раза больше, чем в 2014 году, на первом конкурсе. Это представители 19 национальностей, династии металлургов и врачей, железнодорожников и учителей, музыкантов и спортсменов. Это семьи, отметившие «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы и сравнительно молодые супружеские пары. Но не только они были вовлечены в конкурс – более 77 тыс. казахстанцев приняли активное участие в sms- и интернет-голосовании, сделав свой выбор в пользу той или иной семьи. И вот завершающий аккорд конкурса – торжественный финал, на который прибыли 16 семей – победителей региональных этапов конкурса «Мерейлi отбасы».Астана
Семье Елеусиновых не страшны удары судьбы, ведь мужчины в ней всегда сумеют его сдержать. Все они – известные боксеры.
Заслуженный тренер РК Марат Талипович Елеусинов и его сыновья Даурен и Данияр – спортсмены международного класса, высоко держат знамя казахстанского бокса. Отцовское воспитание, опыт и знания помогли ребятам уже в юные годы достичь больших успехов.
Нельзя не сказать и о немаловажной женской составляющей семьи Елеусиновых. Это хранительница очага Галия Нурмухановна и старшая дочь – Динара. Мама, сама будучи учителем труда и физкультуры, с понимаем относится к спортивной карьере мужчин, всецело поддерживает их. А Динара выбрала для себя хореографию, на отлично выучилась, и ее пригласили работать в государственный театр танца «Наз».
С юных лет отец приучал детей к труду. Когда они жили в Уральске, сыновья помогали Марату Талиповичу строить дом. Труд помогает достигать и больших спортивных результатов. А когда все ладится в выбранной профессии, то, как правило, удачно складывается и личная жизнь.
Ныне в семействе Елеусиновых уже подрастает третье поколение – внук Абильмансур и две внучки – Мадина и Айлин. Станут ли они известными боксерами и талантливыми танцовщицами, покажет время, но одно ясно уже сейчас – в такой достойной семье вырастут хорошие дети.Алматы
Самое главное богатство в семье Алиакбаровых-Кадировых – Муратбая и его супруги Кунсулу – их семеро детей.
В их доме всегда весело, ведь что ни ребенок – то талант: поют, танцуют, музицируют, а еще любят заниматься спортом. Индира – журналист, старшие братья – уже студенты, а остальные – школьники, в том числе и всеми любимые тройняшки – два братика и сестренка.
– Раньше мы участвовали в семейных конкурсах, проводимых в школах, и всегда побеждали, – рассказывает дочь Индира. – Потом решили участвовать в очень престижном, инициированном самим Президентом конкурсе «Мерейлi отбасы»: собрали свои многочисленные грамоты, призы, отсняли ролик. Честно признаюсь, не думали, что станем победителями среди множества конкурсантов. Этим успехом обязаны своим родителям, которые научили нас быть трудолюбивыми, самостоятельными, честными и дружными. Надеюсь, все мы со временем обзаведемся такими же многодетными семьями.Акмолинская область
Жазит-ага и Карашаш-апа Какпеновы уже в почтенном возрасте: им по 83 года, 60 их которых они живут вместе, вырастив шестерых сыновей и дочь, 18 внуков и 4 правнуков. Как говорит дочь Айнаш, дорогие родители воспитали их в любви, научили поддерживать друг друга, жить во взаимопонимании. Девиз их семьи – любовь, внимание, поддержка.
В семье Жазит-ата, а он более 40 лет посвятил педагогической деятельности, всегда ценилась тяга к знаниям, потому все дети получили высшее образование, некоторые имеют по два, а то и три диплома. Не отстают и внуки: одна внучка учится в Лондоне по программе «Болашак», другая – в Германии, внук – в Австрии. Есть в семье и продолжатели дела отца, и врачи, и предприниматели.
Конкурс подарил Какпеновым радость общения с другими казахстанскими семьями, счастливые дни пребывания в столице. «Мерейлi отбасы», по их мнению, – замечательная идея, которой можно поделиться со всем миром.Актюбинская область
Семья Кофлер из Каргалинского района Актюбинской области – интернациональная. Глава семейства Эдуард Францевич – немец, его супруга Ольга Николаевна – украинка. Избранница старшего сына Артура – Алия, с которой они воспитывают первенца, – казашка. Еще двое членов семьи – близнецы Эрика и Эдуард.
Семейное дело Кофлер – крестьянское хозяйство «Алма», одно из передовых в регионе. Что неудивительно, ведь трудолюбие, можно сказать, их фамильная черта. Родители Эдуарда Францевича и Ольги Николаевны были в свое время награждены целой россыпью знаков отличия, свидетельствующих об их успехах в труде (орден Трудового Красного Знамени, медаль за «Трудовую доблесть», знаки «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки» и так далее). Нынешний глава семейства тоже отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін», почетной грамотой Министерства сельского хозяйства, грамотами и благодарственными письмами акимов района.
Инициатором участия семейства в «Мерейлі отбасы» стала сноха Алия – она увидела объявление о конкурсе и, собственно, долго уговаривать домочадцев для участия в нем не пришлось. Дружное семейство с радостью решило показать себя на региональном конкурсе, рассказать свою историю, которая и привела их на финал в Астане.
– Такой конкурс очень важен для самих семей, которые принимают в нем участие. Он нас друг для друга раскрыл по-новому, – признается Эдуард Францевич. – Хочется в этот праздник поздравить все семьи Казахстана, пожелать мира, добра, счастья, благополучия и здоровья. Алматинская область
Кенесбек Оспанович и Батиха Абдыгаппаровна Оспановы хорошо знакомы с нелегким сельским трудом, которому они посвятили всю свою жизнь. Отец семейства работал и механизатором, и трактористом, и водителем. Мама по специальности – бухгалтер, имеет трудовой стаж 30 лет.
Оспановы смогли вырастить и выучить семерых детей. И сыновья – Нуржан, Бауржан, Ержан, Серик, и дочери – Алмагуль, Айгуль, Ляйля – получили высшее образование, нашли достойную работу. Родители всегда учили детей быть добрыми, трудолюбивыми, помогать всем, кто нуждается в поддержке.
Оспановы-младшие строго следуют этим наставлениям. Так, один из сыновей – бизнесмен Бауржан Оспанов – не только профинансировал улучшение социальной инфраструктуры своего родного аула Жыланды, но и поддерживает соседние села, помогая землякам.
Кенесбек Оспанович и Батиха Абдыгаппаровна денежную награду, полученную на областном этапе конкурса «Мерейлi отбасы», решили передать детскому дому и дому престарелых. Это еще один яркий поступок Оспановых в копилке добрых дел, за которые их очень уважают односельчане.
Предмет особой радости и гордости семьи – 25 внуков и 5 правнуков. Есть кому продолжать род, прославлять фамилию, нести в этот мир добро и свет.Атырауская область
Семья Канатбаевых известна в регионе как династия нефтяников. Ее основатель – кавалер ордена «Құрмет», почетный гражданин поселка Доссор и Макатского района Женис Ержанович Канатбаев.
В его трудовой книжке только одна запись – свыше полувека Женис Канатбаев проработал на нефтепромыслах на предприятии «Доссор Мунаймаш». Уважаемый в районе человек, трудолюбивый и деятельный, он и сегодня не сидит дома, а занимается ветеранской работой.
Хозяйка семейного очага Маржан Даулеткызы – обладательница подвески «Күміс алқа» – подарила супругу двоих сыновей и четырех дочерей. Благодаря ее заботе и стараниям дом Канатбаевых всегда был полной чашей.
Женис Ержанович и Маржан Даулеткызы познакомились на предприятии, куда пришли после 8-го класса. Поженились в 1963 году и с тех пор не расставались, работали, растили детей. Их верность и любовь друг к другу – лучший пример для сыновей и дочерей.
Трое детей, вдохновленные примером отца, работают ныне в нефтегазовой области, достойно продолжая его дело. Одна дочь посвятила себя работе на железной дороге, она – инженер по безопасности станции Макат Атырауского филиала АО «НК «Казахстан темир жолы». Еще одна дочь – предприниматель, совмещающая бизнес с благотворительной деятельностью.
У Канатбаевых – 13 внуков и 1 правнук. Участие в конкурсе «Мерейлi отбасы» – важное событие для этой большой и дружной семьи.Восточно-Казахстанская область
Как рассказал глава семейства Александр Иванович Сосновский, свою будущую супругу, Татьяну Васильевну, он заприметил еще в школе, хотя и учились они в параллельных классах.
После возвращения из армии предложил ей руку и сердце. Поженились. И вот уже 33 года вместе. Сам он работает на Зыряновском горно-обогатительном комбинате ТОО «Казцинк», а супруга – учитель высшей категории, преподает в интернате. Вместе вырастили двоих детей, у которых уже свои семьи. Еще вполне молодые дедушка и бабушка помогают воспитывать внучку и трех внуков.
Старшая дочь Оксана – журналист газеты «Рудный Алтай». Сын Алексей продолжил семейную династию и работает вместе с отцом на комбинате. С ними же и зять Виталий, а сноха Мария нянчит самого младшего из Сосновских.
Девиз семьи: «Все преодолеваем вместе». Как рассказала Татьяна Васильевна, даже если картошку копают, младшие тоже участвуют, и пусть у них пока не все получается, как следует, но они чувствуют свою причастность к общему делу, и это главное. Сад и огород – большое подспорье для семьи. Будучи от природы людьми трудолюбивыми, Сосновские и на работе на хорошем счету, и свое хозяйство вести успевают.
Ну а если хорошо работаешь, то можешь позволить себе и хорошо отдыхать, благо в Восточном Казахстане немало красивейших уголков природы, куда семья с удовольствием выезжает на пикники. Сосновские не дружат с вредными привычками, предпочитая в свободное время заниматься спортом. Костанайская область
В семье водителя Нурлана и завуча школы Гульжаухар Тулегеновых 9 детей, причем разных национальностей: есть в ней русская девочка, татарки, башкирка и, естественно, казахи.
– Двадцать пять лет мы прожили вместе, – рассказывает Нурлан. – После первенца-сына 13 лет не было детей. А у казахов есть такая примета: если приютишь ребенка, Всевышний подарит еще одного. Вначале взяли Алину, а через полтора года – четырехмесячного Алана, затем братьев Рината и Чингиза. Так и разрасталась семья: кого-то усыновили, кого-то взяли под опеку.
Дети растут, радуют успехами. К примеру, Алина уже кандидат в мастера спорта по каратэ-кекушинкай, чемпионка Казахстана. Хорошими помощниками растут мальчишки.
Супруги уверены: такие конкурсы, как «Мерейлi отбасы», нужны. Они демонстрируют примеры настоящей любви, лучших человеческих качеств. Кызылординская область
Семья Айымбетовых из Кызылординской области участие в конкурсе «Мерейлі отбасы» решила принять, вдохновившись мероприятием, прошедшим в прошлом году. На областном этапе их ждала удача – они вышли в финал и уже этот факт считают для себя победой. Что, в целом, вполне резонно: быть в числе лучших из лучших – разве не победа?
– Этот конкурс для Казахстана новый, и мы рады быть его частью. Присутствие здесь, в Астане, – уже праздник для всей нашей семьи, – говорит глава семейства Адилбек Айымбетов. – Мне думается, что Президент, учреждая данный конкурс, ставил большую цель: посредством укрепления семьи укрепить государство. К слову, если говорить о времени проведения, прослеживается и символичность: именно в эти дни в Астане отмечается 550-летие Казахского ханства, где во главу угла тоже всегда ставилась семья.
В семье Адилбека и Багдагуль Айымбетовых больше 30 человек, они воспитали четверых детей, которые в свою очередь дали жизнь 10 внукам. Для них День семьи, который вошел в календарь казахстанских праздников всего два года назад, обещает стать одним из главных торжеств, на которое будет собираться вся многочисленная родня.Жамбылская область
Среди нынешних финалистов «Мерейлі отбасы» немало династий, представляющих различные сферы деятельности. Семья Молдабаевых – железнодорожники. Ее глава, Отан Молдабайулы, отдал этой профессии 45 лет, трое детей пошли по его стопам. Всего Роза и Отан Молдабаевы, которые находятся в браке 54 года, воспитали четверых детей, у них девять внуков и один правнук.
К конкурсу Молдабаевы отнеслись со всей серьезностью. Равно как и к празднику, накануне которого он проводится. Роза Махметовна, которая семью считает своей самой большой гордостью и богатством, горячо и убедительно говорит: такие мероприятия – отличная возможность показать молодому поколению, что такое настоящая семья, крепкая ячейка общества.
– Хочется, чтобы молодежь поняла: семья и дети – огромная ответственность, большой труд, а если ты все сделал правильно, то и непередаваемая радость, – считает Роза Молдабаева.
– Конкурс «Мерейлі отбасы», объявленный нашим Президентом, вдохновил тысячи семей казахстанцев, в чем я лично убедился еще на региональном этапе, где мы заняли первое место, – говорит глава фамилии Молдабаевых. – В День семьи хочется поздравить всех, кто принимал участие в конкурсе по всему Казахстану, и всех тех, кто еще будет принимать в нем участие. «Мерейлі отбасы» должен стать новой нашей традицией, чтобы все видели, какими хорошими людьми богата наша страна.Западно-Казахстанская область
Семья Кенжебаевых из Сырымского района Западно-Казахстанской области – еще один яркий пример доброты, любви, сплоченности.
Глава семьи Жаскайрат – музыкальный работник (в свое время принимал участие во многих творческих конкурсах), его супруга Баян – учительница младших классов. Всего в их большой семье 20 человек – три поколения, живущие в согласии и всегда готовые поддержать друг друга. А еще все семейство от мала до велика объединяет общая любовь к музыке. Супруги создали семейный ансамбль Кенжебаевых и стали призерами многих музыкальных и семейных конкурсов, таких как «Алтын ұя», «Сағыныш сазы», «Арманды дара қумаймыз», «Две звезды»...
– Мы очень благодарны, что есть такой праздник, как День семьи, и что он, благодаря Главе государства, так широко и ярко отмечается. Семья – всему голова, это самое важное, что есть у человека. Замечательно, когда можешь испытывать чувство гордости за своих родных, за то, что все мы – часть единого целого, часть дружного и любящего коллектива, – говорят Ерулан и Гульмира Кенжебаевы – старшие дети в семье, приемные по документам и родные по сути (Жаскайрат и Баян усыновили их после гибели родителей).Павлодарская область
Семья Амреновых из города Экибастуза Павлодарской области – трудовая династия шахтеров. Из 18 ее членов семеро – сам глава семейства Рышат Бабаевич, его четверо детей и два зятя – трудятся на разрезе «Восточный». Общий трудовой стаж семьи уже перевалил за 120 лет.
Рышат и его супруга Карашаш в окружении детей и внуков на церемонии сразу привлекали внимание. Одетые в специально пошитые для участия в конкурсе национальные костюмы, Амреновы действительно выглядели как одна команда – слаженная, дружная, прекрасная, получающая удовольствие уже от одного участия в столь большом и ярком мероприятии. Чему, в общем, обстоятельства всячески способствовали: участие в конкурсе «Мерейлі отбасы» для этой семьи сопровождалось радостными личными событиями. И очень символичными, учитывая тему конкурса.
– Когда мы в областном конкурсе принимали участие, и наша семья взяла Гран-при, на свет появилась внучка! Мы даже долго не думали, как назвать малышку, – дали ей имя Мерей. А сегодня мы на финале конкурса в Астане, и у нас опять семейный праздник – у отца нашей Мерей день рождения, – рассказал глава большого семейства.
Поздравляя казахстанцев с праздником, старшие Амреновы напомнили о том, что День семьи в нынешнем году совпал с празднованием 550-летия Казахского ханства, и оба эти события имеют особенное значение для воспитания подрастающего поколения, а потому наряду с традиционными благополучием и любовью в доме они пожелали всем всегда помнить о своих корнях и чтить историю. Карагандинская область
«Единство – источник счастья» – таков девиз семьи Оразалы-ата и Камили-апа Мусиных из Улытауского района, сельского округа Шенбер.
Чета вырастила 10 детей – сыновей и дочерей поровну, 26 внуков и 22 правнука. Всю жизнь Оразалы-ата проработал в сельском хозяйстве – чабаном, механизатором. Теперь фермерством занимается младший сын, с которым живут родители. Старшие дети работают на производстве в Караганде, Жезказгане, Сатпаеве.
Секрет долголетия этой большой семьи, по мнению старшего зятя Асхата, заключается в том, что ее члены радуются жизни, несмотря на невзгоды. А еще – все они едины: у Мусиных ничто не делят на «твое» и «мое».Северо-Казахстанская область
Тридцатилетний рубеж совместной жизни перешагнула семья Мамбетовых. Их КТ «Мамбетов и компания» – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в регионе.
Дело жизни главы семейства – Еркебулана Нурмагамбетовича – продолжают ныне его дети. Вместе с супругой – Сауле Айтжановной – они воспитали троих сыновей и дочь, которые уже подарили им замечательного внука и двух прекрасных внучек.
Труд хлебороба тяжел физически, но зато почетен. Еркебулан Нурмагамбетович гордится тем, что плечом к плечу рядом с ним работают двое его сыновей, на которых можно во всем положиться.
Помимо своей главной и почетной миссии – выращивать хлеб, Мамбетовы известны и благотворительной деятельностью. Причем адресаты их помощи самые разные – пенсионеры и инвалиды, малообеспеченные и молодые семьи. Для всех находится не только доброе слово, но и конкретная поддержка.
Добрые дела и труд Мамбетова-старшего отмечались на различных уровнях – его костюм украшают орден «Құрмет» и медаль «Тыңға – 50 жыл», дома хранятся почетные грамоты акима области и Министерства культуры, а еще в 2000 году он признавался человеком года.
Большая активность главы семейства была бы невозможной без огромной помощи его любимой супруги. Еркебулан Нурмагамбетович признает это и очень благодарен спутнице жизни.
По словам Мамбетовых, главное в семье – взаимная поддержка и доверие друг другу. Южно-Казахстанская область
Семья ученых, педагогов Абдумусы и Карамат Куатбековых очень уважаема в Шымкенте. Они вырастили троих замечательных детей, также занимающихся сейчас научной работой.
По словам дочери Рабиги, их отец – академик, доктор химических наук, лауреат Международной премии им. П. Капицы – всегда был примером того, как нужно учиться, работать, добиваться высот. Мама подарила детям заботу и любовь.
Получив хорошее воспитание, дочери и сын теперь передают духовное богатство, которым владеют, своим детям и студентам. Кстати, именно в эти дни отмечается 15-летие Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов, у истоков создания которого стоял академик Куатбеков.
– Благодаря Национальному конкурсу «Мерейлі отбасы» во времена, когда незаслуженно нивелируются общечеловеческие ценности, у молодежи появилась возможность понять, что семья – это ячейка общества для страны, крепость для каждого человека, – считает Рабига.