"МЕРЕЙЛI ОТБАСЫ" - НЕТ ВЫШЕ БОГАТСТВА Свежий выпуск 557

Состязаться за звание лучшей в нынешнем году решили 2 285 семей, что в два раза больше, чем в 2014 году, на первом конкурсе. Это представители 19 нацио­нальностей, династии металлургов и врачей, железнодорожников и учителей, музыкантов и спортсменов. Это семьи, отметившие «золотую» и «бриллиантовую» свадьбы и сравнительно молодые супружеские пары. Но не только они были вовлечены в конкурс – более 77 тыс. казахстанцев приняли активное участие в sms- и интернет-голосовании, сделав свой выбор в пользу той или иной семьи. И вот завершающий аккорд конкурса – торжественный финал, на который прибыли 16 семей – победителей региональных этапов конкурса «Мерейлi отбасы».



Астана

Семье Елеусиновых не страшны удары судьбы, ведь мужчины в ней всегда сумеют его сдержать. Все они – известные боксеры.

Заслуженный тренер РК Марат Талипович Елеусинов и его сыновья Даурен и Данияр – спортсмены международного класса, высоко держат знамя казахстанского бокса. Отцовское воспитание, опыт и знания помогли ребятам уже в юные годы достичь больших успехов.

Нельзя не сказать и о немаловажной женской составляющей семьи Елеусиновых. Это хранительница очага Галия Нурмухановна и старшая дочь – Динара. Мама, сама будучи учителем труда и физкультуры, с понимаем относится к спортивной карьере мужчин, всецело поддерживает их. А Динара выбрала для себя хореографию, на отлично выучилась, и ее пригласили работать в государственный театр танца «Наз».

С юных лет отец приучал детей к труду. Когда они жили в Уральске, сыновья помогали Марату Талиповичу строить дом. Труд помогает достигать и больших спортивных результатов. А когда все ладится в выбранной профессии, то, как правило, удачно складывается и личная жизнь.

Ныне в семействе Елеу­синовых уже подрастает третье поколение – внук Абильмансур и две внучки – Мадина и Айлин. Станут ли они известными боксерами и талантливыми танцовщицами, покажет время, но одно ясно уже сейчас – в такой достойной семье вырастут хорошие дети.



Алматы

Самое главное богатство в семье Алиакбаровых-Кадировых – Муратбая и его супруги Кунсулу – их семеро детей.

В их доме всегда весело, ведь что ни ребенок – то талант: поют, танцуют, музицируют, а еще любят заниматься спортом. Индира – журналист, старшие братья – уже студенты, а остальные – школьники, в том числе и всеми любимые тройняшки – два братика и сестренка.

– Раньше мы участвовали в семейных конкурсах, проводимых в школах, и всегда побеждали, – рассказывает дочь Индира. – Потом решили участвовать в очень престижном, инициированном самим Президентом конкурсе «Мерейлi отбасы»: собрали свои многочисленные грамоты, призы, отсняли ролик. Честно признаюсь, не думали, что станем победителями среди множества конкурсантов. Этим успехом обязаны своим родителям, которые научили нас быть трудолюбивыми, самостоятельными, честными и дружными. Надеюсь, все мы со временем обзаведемся такими же многодетными семьями.



Акмолинская область

Жазит-ага и Карашаш-апа Какпеновы уже в почтенном возрасте: им по 83 года, 60 их которых они живут вместе, вырастив шестерых сыновей и дочь, 18 внуков и 4 правнуков. Как говорит дочь Айнаш, дорогие родители воспитали их в любви, научили поддерживать друг друга, жить во взаимопонимании. Девиз их семьи – любовь, внимание, поддержка.

В семье Жазит-ата, а он более 40 лет посвятил педагогической деятельности, всегда ценилась тяга к знаниям, потому все дети получили высшее образование, некоторые имеют по два, а то и три диплома. Не отстают и внуки: одна внучка учится в Лондоне по программе «Болашак», другая – в Германии, внук – в Австрии. Есть в семье и продолжатели дела отца, и врачи, и предприниматели.

Конкурс подарил Какпеновым радость общения с другими казахстанскими семьями, счастливые дни пребывания в столице. «Мерейлi отбасы», по их мнению, – замечательная идея, которой можно поделиться со всем миром.



Актюбинская область

Семья Кофлер из Каргалинского района Актюбинской облас­ти – интернациональная. Глава семейства Эдуард Францевич – немец, его супруга Ольга Николаевна – украинка. Избранница старшего сына Артура – Алия, с которой они воспитывают первенца, – казашка. Еще двое членов семьи – близнецы Эрика и Эдуард.

Семейное дело Кофлер – крестьянское хозяйство «Алма», одно из передовых в регионе. Что неудивительно, ведь трудолюбие, можно сказать, их фамильная черта. Родители Эдуарда Францевича и Ольги Николаевны были в свое время награждены целой россыпью знаков отличия, свидетельствующих об их успехах в труде (орден Трудового Красного Знамени, медаль за «Трудовую доблесть», знаки «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки» и так далее). Нынешний глава семейства тоже отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін», почетной грамотой Министерства сельского хозяйства, грамотами и благодарственными письмами акимов района.

Инициатором участия семейства в «Мерейлі отбасы» стала сноха Алия – она увидела объявление о конкурсе и, собственно, долго уговаривать домочадцев для участия в нем не пришлось. Дружное семейство с радостью решило показать себя на регио­нальном конкурсе, рассказать свою историю, которая и привела их на финал в Астане.

– Такой конкурс очень важен для самих семей, которые принимают в нем участие. Он нас друг для друга раскрыл по-новому, – признается Эдуард Францевич. – Хочется в этот праздник поздравить все семьи Казахстана, пожелать мира, добра, счастья, благополучия и здоровья.



Алматинская область

Кенесбек Оспанович и Батиха Абдыгаппаровна Оспановы хорошо знакомы с нелегким сельским трудом, которому они посвятили всю свою жизнь. Отец семейства работал и механизатором, и трактористом, и водителем. Мама по специальности – бухгалтер, имеет трудовой стаж 30 лет.

Оспановы смогли вырастить и выучить семерых детей. И сыновья – Нуржан, Бауржан, Ержан, Серик, и дочери – Алмагуль, Айгуль, Ляйля – получили высшее образование, нашли достойную работу. Родители всегда учили детей быть добрыми, трудолюбивыми, помогать всем, кто нуждается в поддержке.

Оспановы-младшие строго следуют этим наставлениям. Так, один из сыновей – бизнесмен Бауржан Оспанов – не только профинансировал улучшение социальной инфраструктуры своего родного аула Жыланды, но и поддерживает соседние села, помогая землякам.

Кенесбек Оспанович и Батиха Абдыгаппаровна денежную наг­раду, полученную на областном этапе конкурса «Мерейлi отбасы», решили передать детскому дому и дому престарелых. Это еще один яркий поступок Оспановых в копилке добрых дел, за которые их очень уважают односельчане.

Предмет особой радости и гордости семьи – 25 внуков и 5 правнуков. Есть кому продолжать род, прославлять фамилию, нести в этот мир добро и свет.



Атырауская область

Семья Канатбаевых известна в регионе как династия нефтяников. Ее основатель – кавалер ордена «Құрмет», почетный гражданин поселка Доссор и Макатского района Женис Ержанович Канатбаев.

В его трудовой книжке только одна запись – свыше полувека Женис Канатбаев проработал на нефтепромыслах на предприятии «Доссор Мунаймаш». Уважаемый в районе человек, трудолюбивый и деятельный, он и сегодня не сидит дома, а занимается ветеранской работой.

Хозяйка семейного очага Маржан Даулеткызы – обладательница подвески «Күміс алқа» – подарила супругу двоих сыновей и четырех дочерей. Благодаря ее заботе и стараниям дом Канатбаевых всегда был полной чашей.

Женис Ержанович и Маржан Даулеткызы познакомились на предприятии, куда пришли после 8-го класса. Поженились в 1963 году и с тех пор не расставались, работали, растили детей. Их верность и любовь друг к другу – лучший пример для сыновей и дочерей.

Трое детей, вдохновленные примером отца, работают ныне в нефтегазовой области, достойно продолжая его дело. Одна дочь посвятила себя работе на железной дороге, она – инженер по безопасности станции Макат Атырауского филиала АО «НК «Казахстан темир жолы». Еще одна дочь – предприниматель, совмещающая бизнес с благотворительной деятельностью.

У Канатбаевых – 13 внуков и 1 правнук. Участие в конкурсе «Мерейлi отбасы» – важное событие для этой большой и дружной семьи.



Восточно-Казахстанская область

Как рассказал глава семейства Александр Иванович Сосновский, свою будущую супругу, Татьяну Васильевну, он заприметил еще в школе, хотя и учились они в параллельных классах.

После возвращения из армии предложил ей руку и сердце. Поженились. И вот уже 33 года вместе. Сам он работает на Зыряновском горно-обогатительном комбинате ТОО «Казцинк», а суп­руга – учитель высшей категории, преподает в интернате. Вместе вырастили двоих детей, у которых уже свои семьи. Еще вполне молодые дедушка и бабушка помогают воспитывать внучку и трех внуков.

Старшая дочь Оксана – журналист газеты «Рудный Алтай». Сын Алексей продолжил семейную династию и работает вместе с отцом на комбинате. С ними же и зять Виталий, а сноха Мария нянчит самого младшего из Сосновских.

Девиз семьи: «Все преодолеваем вместе». Как рассказала Татьяна Васильевна, даже если картошку копают, младшие тоже участвуют, и пусть у них пока не все получается, как следует, но они чувствуют свою причастность к общему делу, и это главное. Сад и огород – большое подспорье для семьи. Будучи от природы людьми трудолюбивыми, Сосновские и на работе на хорошем счету, и свое хозяйство вести успевают.

Ну а если хорошо работаешь, то можешь позволить себе и хорошо отдыхать, благо в Восточном Казахстане немало красивейших уголков природы, куда семья с удовольствием выезжает на пикники. Сосновские не дружат с вредными привычками, предпочитая в свободное время заниматься спортом.



Костанайская область

В семье водителя Нурлана и завуча школы Гульжаухар Тулегеновых 9 детей, причем разных национальностей: есть в ней русская девочка, татарки, башкирка и, естественно, казахи.

– Двадцать пять лет мы прожили вместе, – рассказывает Нурлан. – После первенца-сына 13 лет не было детей. А у казахов есть такая примета: если приютишь ребенка, Всевышний подарит еще одного. Вначале взяли Алину, а через полтора года – четырехмесячного Алана, затем братьев Рината и Чингиза. Так и разрасталась семья: кого-то усыновили, кого-то взяли под опеку.

Дети растут, радуют успехами. К примеру, Алина уже кандидат в мастера спорта по каратэ-кекушинкай, чемпионка Казахстана. Хорошими помощниками растут мальчишки.

Супруги уверены: такие конкурсы, как «Мерейлi отбасы», нужны. Они демонстрируют примеры настоящей любви, лучших человеческих качеств.



Кызылординская область

Семья Айымбетовых из Кызылординской области участие в конкурсе «Мерейлі отбасы» решила принять, вдохновившись мероприятием, прошедшим в прошлом году. На областном этапе их ждала удача – они вы­шли в финал и уже этот факт считают для себя победой. Что, в целом, вполне резонно: быть в числе лучших из лучших – разве не победа?

– Этот конкурс для Казахстана новый, и мы рады быть его частью. Присутствие здесь, в Астане, – уже праздник для всей нашей семьи, – говорит глава семейства Адилбек­ Айымбетов.­ – Мне думается, что Президент, учреж­дая данный конкурс, ставил большую цель: посредством укрепления семьи укрепить государство. К слову, если говорить о времени проведения, прослеживается и символичность: именно в эти дни в Астане отмечается 550-летие Казахского ханства, где во главу угла тоже всегда ставилась семья.

В семье Адилбека и Багдагуль Айымбетовых больше 30 человек, они воспитали четверых детей, которые в свою очередь дали жизнь 10 внукам. Для них День семьи, который вошел в календарь казахстанских праздников всего два года назад, обе­щает стать одним из главных торжеств, на которое будет собираться вся многочисленная родня.



Жамбылская область

Среди нынешних финалистов «Мерейлі отбасы» немало династий, представляющих различные сферы деятельности. Семья Молдабаевых – железнодорожники. Ее глава, Отан Молдабайулы, отдал этой профессии 45 лет, трое детей пошли по его стопам. Всего Роза и Отан Молдабаевы, которые находятся в браке 54 года, воспитали четверых детей, у них девять внуков и один правнук.

К конкурсу Молдабаевы отнеслись со всей серьезностью. Равно как и к празднику, накануне которого он проводится. Роза Махметовна, которая семью считает своей самой большой гордостью и богатством, горячо и убедительно говорит: такие мероприятия – отличная возможность показать молодому поколению, что такое настоящая семья, крепкая ячейка общества.

– Хочется, чтобы молодежь поняла: семья и дети – огромная ответственность, большой труд, а если ты все сделал правильно, то и непередаваемая радость, – считает Роза Молдабаева.

– Конкурс «Мерейлі отбасы», объявленный нашим Президентом, вдохновил тысячи семей казахстанцев, в чем я лично убедился еще на региональном этапе, где мы заняли первое место, – говорит глава фамилии Молдабаевых. – В День семьи хочется поздравить всех, кто принимал участие в конкурсе по всему Казахстану, и всех тех, кто еще будет принимать в нем участие. «Мерейлі отбасы» должен стать новой нашей традицией, чтобы все видели, какими хорошими людьми богата наша страна.



Западно-Казахстанская область

Семья Кенжебаевых из Сырымского района Западно-Казахстанской области – еще один яркий пример доброты, любви, сплоченности.

Глава семьи Жаскайрат – музыкальный работник (в свое время принимал участие во многих творческих конкурсах), его супруга Баян – учительница младших классов. Всего в их большой семье 20 человек – три поколения, живущие в согласии и всегда готовые поддержать друг друга. А еще все семейство от мала до велика объединяет общая любовь к музыке. Супруги создали семейный ансамбль Кенжебаевых и стали призерами многих музыкальных и семейных конкурсов, таких как «Алтын ұя», «Сағыныш сазы», «Арманды дара қумаймыз», «Две звезды»...

– Мы очень благодарны, что есть такой праздник, как День семьи, и что он, благодаря Главе государства, так широко и ярко отмечается. Семья – всему голова, это самое важное, что есть у человека. Замечательно, когда можешь испытывать чувство гордости за своих родных, за то, что все мы – часть единого целого, часть дружного и любящего коллектива, – говорят Ерулан и Гульмира Кенжебаевы – старшие дети в семье, приемные по документам и родные по сути (Жаскайрат и Баян усыновили их после гибели родителей).



Павлодарская область

Семья Амреновых из города Экибастуза Павлодарской области – трудовая династия шахтеров. Из 18 ее членов семеро – сам глава семейства Рышат Бабаевич, его четверо детей и два зятя – трудятся на разрезе «Восточный». Общий трудовой стаж семьи уже перевалил за 120 лет.

Рышат и его супруга Карашаш в окружении детей и внуков на церемонии сразу привлекали внимание. Одетые в специально пошитые для участия в конкурсе национальные костюмы, Амреновы действительно выглядели как одна команда – слаженная, дружная, прекрасная, получающая удовольствие уже от одного участия в столь большом и ярком мероприятии. Чему, в общем, обстоя­тельства всячески способствовали: участие в конкурсе «Мерейлі отбасы» для этой семьи сопровождалось радостными личными событиями. И очень символичными, учитывая тему конкурса.

– Когда мы в областном конкурсе принимали участие, и наша семья взяла Гран-при, на свет появилась внучка! Мы даже долго не думали, как назвать малышку, – дали ей имя Мерей. А сегодня мы на финале конкурса в Астане, и у нас опять семейный праздник – у отца нашей Мерей день рождения, – рассказал глава большого семейства.

Поздравляя казахстанцев с праздником, старшие Амреновы напомнили о том, что День семьи в нынешнем году совпал с празднованием 550-летия Казахского ханства, и оба эти события имеют особенное значение для воспитания подрастаю­щего поколения, а потому наряду с традиционными благополучием и любовью в доме они пожелали всем всегда помнить о своих корнях и чтить историю.



Карагандинская область

«Единство – источник счастья» – таков девиз семьи Оразалы-ата и Камили-апа Мусиных из Улытауского района, сельского округа Шенбер.

Чета вырастила 10 детей – сыновей и дочерей поровну, 26 внуков и 22 правнука. Всю жизнь Оразалы-ата проработал в сельском хозяйстве – чабаном, механизатором. Теперь фермерством занимается младший сын, с которым живут родители. Старшие дети работают на производстве в Караганде, Жезказгане, Сатпаеве.

Секрет долголетия этой большой семьи, по мнению старшего зятя Асхата, заключается в том, что ее члены радуются жизни, несмотря на невзгоды. А еще – все они едины: у Мусиных ничто не делят на «твое» и «мое».



Северо-Казахстанская область

Тридцатилетний рубеж совместной жизни перешагнула семья Мамбетовых. Их КТ «Мамбетов и компания» – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции в регионе.

Дело жизни главы семейства – Еркебулана Нурмагамбетовича – продолжают ныне его дети. Вместе с супругой – Сау­ле Айтжановной – они воспитали троих сыновей и дочь, которые уже подарили им замечательного внука и двух прекрасных внучек.

Труд хлебороба тяжел физически, но зато почетен. Еркебулан Нурмагамбетович гордится тем, что плечом к плечу рядом с ним работают двое его сыновей, на которых можно во всем положиться.

Помимо своей главной и почетной миссии – выращивать хлеб, Мамбетовы известны и благотворительной деятельностью. Причем адресаты их помощи самые разные – пенсионеры и инвалиды, малообеспеченные и молодые семьи. Для всех находится не только доброе слово, но и конкретная поддержка.

Добрые дела и труд Мамбетова-старшего отмечались на различных уровнях – его кос­тюм украшают орден «Құрмет» и медаль «Тыңға – 50 жыл», дома хранятся почетные грамоты акима области и Министерства культуры, а еще в 2000 году он признавался человеком года.

Большая активность главы семейства была бы невозможной без огромной помощи его любимой супруги. Еркебулан Нурмагамбетович признает это и очень благодарен спутнице жизни.

По словам Мамбетовых, главное в семье – взаимная поддержка и доверие друг другу.



Южно-Казахстанская область

Семья ученых, педагогов Абдумусы и Карамат Куатбековых очень уважаема в Шымкенте. Они вырастили троих замечательных детей, также занимающихся сейчас научной работой.

По словам дочери Рабиги, их отец – академик, доктор химических наук, лауреат Международной премии им. П. Капицы – всегда был примером того, как нужно учиться, работать, добиваться высот. Мама подарила детям заботу и любовь.

Получив хорошее воспитание, дочери и сын теперь передают духовное богатство, которым владеют, своим детям и студентам. Кстати, именно в эти дни отмечается 15-летие Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов, у истоков создания которого стоял академик Куатбеков.

– Благодаря Национальному конкурсу «Мерейлі отбасы» во времена, когда незаслуженно нивелируются общечеловеческие ценности, у молодежи появилась возможность понять, что семья – это ячейка общества для страны, крепость для каждого человека, – считает Рабига.



