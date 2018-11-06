​Мерило спокойствия

На минувшей неделе один из крупнейших производителей главного продукта питания в регионе хлебозавод № 1 повысил цены на продукцию, заявив, что данный шаг связан с подорожанием муки из-за неурожая и рос­том стоимости ГСМ. В ближайшее время, как при этом было заявлено, аналогично поступят и другие хлебопекарни.

Повышение стоимости хлеба, а булка высшего сорта стала вмес­то 90–95 тенге продаваться за 100 и более, вызвало негодование не только горожан, но и руководства областного акимата. К счастью, цены удалось вернуть на прежний уровень.

По данным пресс-службы акима ЗКО, в срочном порядке была организована встреча первого заместителя акима области Игоря Стексова с руководством крупных хлебопекарных предприятий региона. Особое внимание уделялось необходимости сохранения цены на хлеб 1-го сорта, входящий в перечень социально значимых продовольственных товаров: она должна оставаться на уровне 70 тенге.

– Никто не имеет право спекулировать на уровне жизни населения области, а тем более говорить от лица других предприятий. При наличии необоснованного повышения цены и сговоров будем проводить проверки и привлекать к ответственности в рамках закона, – подчеркнул Игорь Стексов.

Участники встречи между тем заверили руководство региона, что не планировали повышать цены.

По словам заместителя директора ИП «Талецкий» Антона Маркушина, в текущем году их хлеб дорожать не будет.

– У нас на складах еще лежит мука по старой закупочной цене, – отметил он. – Когда будет новый закуп, тогда и решим, что делать.

Такого же мнения придерживается учредитель КХ «Доценко» Николай Трегубов.

– На данный момент у нас есть своя мука, и цены поднимать пока не собираемся, – заметил он.

– Никакого повышения цен на хлеб не будет, – заявил и замес­титель акима Уральска Сергей Доля. – Цена булки хлеба первого сорта составит 70 тенге, высшего сорта – 90. По информации отдела сельского хозяйства, в городе имеются достаточные запасы зерна и муки.

В акимате области сообщили также, что с начала 2018 года цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,6%. В целях их стабилизации на регулярной основе проводятся сельскохозяйственные ярмарки. С начала года таких состоялось 156, реализовано продукции на сумму 480,7 млн тенге.