Меркель пригрозила депортациями из-за нападения на женщин на Новый год в Кельне
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что массовые правонарушения в отношении женщин, совершенные в новогоднюю ночь в Кельне, не заслуживают ни малейшего снисхождения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
"То, что случилось в Новый год, совершенно неприемлемо", – сказала она во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Дачианом Чолошом.
По ее словам, жители ФРГ "также должны продолжать говорить об основах культурного сосуществования в Германии". Канцлер отметила, что рассмотрит ряд мер, включая увеличение численности полиции и пересмотр некоторых законов в связи со сложившейся ситуацией. Меркель также заявила, что регулярный пересмотр таких мер наказания, как депортация, необходим, чтобы направить ясный сигнал нарушителям немецких законов.
Как известно, после празднования Нового года в Кельне в полицию поступили заявления о преступлениях против женщин, включая домогательства, грабежи и два случая изнасилования. По словам полиции, подозреваемые – молодые выходцы из Северной Африки. Опознаны уже 16 подозреваемых, однако аресты пока не проводились. Большинство инцидентов произошло неподалеку от центрального вокзала и Кельнского собора. Пострадавшие заявили, что на них нападали отдельные группы примерно в 30 человек.
Мэр Кельна посоветовала немкам изменить поведение во избежание домогательств. По мнению Генриетты Рекер, женщинам не нужно гулять поодиночке и необходимо соблюдать оптимальную дистанцию на расстоянии вытянутой руки при встрече с незнакомцами. Советы градоначальницы вызвали скандал в Германии.