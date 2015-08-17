Меркель раскритиковала идею списания долгов Греции
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против списания долгов Греции, однако допустила облегчение долгового бремени для этой станы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".
Свое мнение она высказала в эфире немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 16 августа, передает Associated Press.
По ее словам, Афины могут рассчитывать только на продление срока выплат и снижение процентных ставок. При этом Меркель, которая скептически относится к предоставлению финансовой помощи Греции, выразила надежду, что страна сможет преодолеть экономический кризис. Для этого, отметила она, правительство должно выполнить все пункты соглашения с международными кредиторами.
Кроме того, канцлер ФРГ заявила, что Международный валютный фонд (МВФ) подключится к программе кредитования в октябре текущего года, информирует Reuters.
15 августа директор – распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что фонд одобряет выделение финансовой помощи Греции со стороны ЕС, однако настаивает на реструктуризации ее долга. По ее словам, Афины не в состоянии самостоятельно обслуживать задолженность.
14 августа Еврогруппа одобрила запуск третьей программы помощи для Греции. До 86 млрд евро, как ожидается, будут выделены Афинам в течение шести лет. Первый транш Греции может быть переведен 20 августа. При этом срок выплаты по кредитам новой программы поддержки Греции от ESM составит 32,5 года.