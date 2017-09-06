Меркель забросали помидорами на предвыборном митинге

В ходе предвыборного митинга в немецком Гейдельберге неизвестные забросали канцлера Ангелу Меркель помидорами, сообщает lenta.ru.
"Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были пущены два помидора. Один из "снарядов" попал в левое бедро канцлера, другой – в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком", – пишет Der Spiegel.
Несмотря на инцидент, Меркель продолжила выступление. Полиция не сумела поймать хулиганов.
"Меркель выступала перед толпой, когда в ее сторону были пущены два помидора. Один из "снарядов" попал в левое бедро канцлера, другой – в ведущую митинга. В итоге одежда стоящих на сцене оказалась забрызгана соком, и политик предложила почиститься своим платком", – пишет Der Spiegel.
Несмотря на инцидент, Меркель продолжила выступление. Полиция не сумела поймать хулиганов.