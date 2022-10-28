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«Мертвые души» в очереди на жилье

Михаил Тё, Жамбылская область

Антикоррупционная служба региона выявила новые риски и нарушения.

В ходе «круглого стола» «Обсуждение путей решения актуальных проблем карты коррупционных рисков» выяснилось, что мониторинг, проведенный на этот раз в сфере жилищных отношений, выявил несоответствие списков очередников с реальной картиной. Проверка показала, что структурные подразделения в сфере жилищных отношений не актуализи­руют их своевременно. В результате среди желающих получить крышу над головой оказались 257 человек, числившихся в списках умерших.

По информации областного департамента по противодействию коррупции, из более 5 725 человек, стоявших в очереди на жилье, помимо вышеуказанных «мерт­вых душ», 3 415 человек имеют различную недвижимость, 1 955 вступили в брак после постановки на учет как нуждаю­щиеся, 81 очередник не имеет прописки в регионе, а 17 – вовсе проживают в других государствах.

Итоги мониторинга по данному вопросу направлены акимам города Тараза и районов области. В результате вмешательства Антикоррупционной службы с очереди сняты 1 075 человек. Остальные будут исключены из списка в ближайшее время.

Другой вопрос, который был озвучен в ходе мероприятия, касался обеспечения питьевой водой местного населения.

По словам главного специалиста управления превенции областного департамента по противодействию коррупции Айбека Ажибаева, для обеспечения питьевой водой 867 домов участка «Барысхан» выделен 241 млн тенге, благодаря чему построены и введены в эксплуатацию водопроводы. Однако в результате некачественно выполненной работы при высоком давлении воды трубы часто выходят из строя. На момент проверки после завершения строи­тельства это произошло 103 (!) раза, из-за чего водопровод до сих пор не принят на баланс коммунального учреждения «Тараз су». В конечном счете страдают жители.

– Прошло более года с момента обеспечения населения участка «Барысхан» питьевой водой, и за этот период водопроводы были повреждены больше сотни раз. Поэтому можно предположить, что жители находились без воды практически 10 месяцев. В результате проведенных департаментом встреч с руководством городского акимата, подрядчиком, проектировщиком, руководством учреждения «Тараз су» была сформирована специальная группа, которая выявила дефекты на сумму 15,3 миллиона тенге. В настоящее время ведутся ремонтные работы, – отметил Айбек Ажибаев.

В целом карта коррупционных рисков региона охватывает пять основных направлений. В них входят дороги и инфраструктура, строительство, жилье, распределение земли, нехватка товаров и рост цен.

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