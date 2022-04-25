Мертвых фламинго обнаружили в Мангистау

Гибель фламинго зафиксировали в Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

«24 апреля поступила информация о гибели 5 особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области.

На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района», – сообщили в Минэкологии.

Согласно постановлению Правительства РК от 31 октября 2006 года, фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.