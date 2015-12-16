​Меруерт в переводе – жемчужина

Имя девушки, ровесницы независимос­ти, в переводе с казахского звучит как «жемчуг». Так при рождении ее нарекла бабушка Кульзипа. «Расти, моя жемчужинка, светлой и чистой, умной и красивой, радуй родителей, будь гордостью малой родины», – приговаривала женщина, убаюкивая в колыбели первую, долгожданную внучку, в которой души не чаяла.

С тех пор прошло много лет, бабушки, к сожалению, уже нет в живых, а Меруерт продолжает следовать ее мудрым заветам. С детства, как и миллионы девчонок, она мечтала стать учителем и к этой цели шла с завидным упорством. После успешного окончания школы в родном селе Уялы Северо-Казахстанской области девушка поступила в педагогический колледж в Кокшетау, а затем с отличием окончила факультет иностранных языков педагогического университета им. Ш. Уалиханова. Сейчас Меруерт преподает английский язык в Красноярской средней школе № 3 Кокшетау.

– Мне очень нравится работать с детьми. Может, потому, что я старшая в семье и, пока родители были заняты работой по хозяйству, часто помогала воспитывать двух братьев, – с улыбкой говорит Меруерт Аскарова. – Помню, посажу на табуретки Сайрана и Шокана, беру в руки книгу, читаю им и представляю себя учительницей. Нравилось ставить оценки.

Сегодня молодой педагог оценивает достижения учеников иначе. Двойки, тройки или пятерки – это результат совместного труда школьника и его наставника, ведь знания тоже нужно уметь преподнести. А для этого педагог должен сам быть компетентным и эрудированным, к тому же отвечать иногда приходится на далеко недетские вопросы.

Меруерт Казбековна, как к ней обращаются в школе, для своих учеников хороший пример дисциплинированности, целеуст­ремленности и любви к прекрасному. Она обожает читать и рассказывает о мире художественной литературы ребятам – о мире Мукагали Макатаева, Абая Кунанбаева, других классиков. Литература обогащает человека духовно, считает Меруерт. А еще она пишет стихи. О любви к Родине, своему дому, близким людям. Не раз они публиковались в местных газетах.

Не случайно говорят: сколько языков знает человек, настолько он богат. Преподавая школьникам иностранный, Меруерт уверена, что трехъязычие является необходимым условием для вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран. Потому казахстанцам, в первую очередь молодым, нужно стремиться овладеть, наряду с казахским и русским, английским языком как одним из главных инструментов международного общения.

– Казахстану нового тысячелетия необходимы образованные, активные граж­дане, которые станут опорой независимого государства, – говорит Меруерт Аскарова. – И именно от нас зависит, каким вырастет будущее поколение. Это ответственная миссия, но, когда занимаешься любимым делом, трудности растворяются сами собой.