Меры безопасности усилены на крупных объектах в Астане

Аким столицы Адильбек Джаксыбеков провел внеочередное заседание Антитеррористической комиссии города, на котором рассмотрены вопросы усиления мер безопасности, в том числе на объектах, уязвимых в террористическом отношении, передает Kazpravda.kz
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Напомним, в связи с событиями, имевшими место 5–6 июня текущего года на территории Актюбинской области, в целях предупреждения возможных угроз террористического характера Комитетом национальной безопасности на территории республики установлен умеренный "желтый" уровень
террористической опасности сроком на 40 суток.
Антитеррористическая комиссия Астаны дала гражданам рекомендации, как нужно вести себя при "желтом" уровне террористической опасности.
1. Обращайте внимание на брошенные предметы в виде сумок, коробок, свертков, мешков, чемоданов, особенно с торчащими проводами и техническими устройствами, а также на странных, подозрительных людей в общественных местах и на транспорте.
2. Не принимайте на хранение или для транспортировки сомнительные предметы.
3. Разъясняйте окружающим опасность прикосновения к брошенным предметам.
4. Относитесь с пониманием к проверке документов сотрудниками правоохранительных органов и оказывайте им содействие.
5. Следите за новостями о текущей обстановке.
6. Не поддавайтесь панике.
7. В случае обнаружения подозрительных предметов просим незамедлительно сообщать по номерам: 112, 102, 71-60-10, 71-61-10.