​Мэры доверия

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Лилия Сыздыкова

Для представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Казахстане, в Министерстве иност­ранных дел РК прошел брифинг, пос­вященный празднованию 20-летия Астаны. Глава МИДа Кайрат Абдрахманов, аким столицы Асет Исекешев, заместитель руководителя Международного секретариата G-Global Мурат Каримсаков рассказали о программе Дня столицы и призвали страны, которые представляют дип­ломаты, включаться в проведение этих мероприятий.

Как подчеркнул Кайрат Абдрахманов, Астана – детище Первого Президента Нурсултана ­Назарбаева, по инициативе которого столица была перенесена именно в этот город и который лично внес вклад в формирование ее архитектурного облика.

– Также Астана – это место рож­дения многих международных инициатив, предложенных руководством Казахстана. Астанинская платформа является важной диалоговой площадкой, и я советую воспользоваться возможностью, которую дает проведение мероприятий к 20-летию Астаны, и представить здесь ваши столицы и известные достопримечательности. Празднуя День города, мы хотим не только показать в лучшем виде Астану, но и больше узнать о странах, с которыми Казахстан сот­рудничает, – отметил глава МИДа, обращаясь к участникам брифинга.

Как рассказал Асет Исекешев, по празднованию 20-летия Астаны совместно с различными ведомствами и учреждениями сформирована детальная деловая, культурная и спортивная программа на весь 2018 год, которая включает более 600 мероп­риятий, которые, как ожидается, посетят свыше 1 млн человек.

Одним из ключевых событий международного масштаба станет Форум мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road, который приурочен не только к 20-летию казах­станской столицы, но и к 5-летию реа­лизации проекта «Один пояс – один путь». Мероприя­тие, которое пройдет 2–3 июля, совместно организуют ­акимат Астаны, Международный сек­ретариат G-Global и Международный финансовый центр «Астана».

По данным акимата, на сегодня для участия в форуме зарегистрировались более 1 600 участников из 51 страны, в том числе мэры городов Европы, Азии и СНГ, политические лидеры, более 100 зарубежных спикеров и модераторов. Также, как отметил Мурат Каримсаков, подтвердили свое участие в Global Silk Road такие крупные международные организации, как ООН, ВТО, Всемирный экономический форум.

– В качестве экспертов, спикеров, модераторов на сегодня дали свое согласие президент J.P. Morgan Chase Int. Джейкоб Френкель, экс-президент Болгарии Петр Стоянов. Также мы ожидаем приезд Бена Герцеля, одного из разработчиков самого совершенного на сегодня в мире робота-гуманоида Софии. Думаю, участие Софии будет одним из интереснейших мероприятий форума. Также подтвердили свое участие на форуме генеральный директор Global Bank of Memories Марк Гинзбург и соучредитель компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская, – рассказал Мурат Каримсаков.

На форуме планируется обсудить актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире как главных центров роста и инноваций. В его рамках состоится 20 тематических мероп­риятий.

По итогам Global Silk Road планируется создание Клуба мэров городов и Ассоциации бизнесменов стран Шелкового пути. 

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