Меры по поддержке товаропроизводителей 642 Наталья РЫЖКОВА, Вячеслав ЛЕБЕДЕВ

В Карагандинской области вице-премьер посетил совместное казахстанско-германское предприятие ТОО «Бемер Арматура», созданное в рамках Карты индустриализации на территории СЭЗ «Сарыарка», и ознакомился с его работой. На том же заводе с участием акима области и руководителей центральных госорганов, нацио­нальных компаний, системообразующих и отраслевых предприятий, профсоюзов состоялось совещание по актуальным вопросам развития промышленного потенциала региона, обеспечению стабилизации производственных процессов и повышению доли казахстанского содержания.

С учетом конъюнктуры рынка, падения цен на энергоресурсы вопросы стабилизации производственных процессов и обеспечение трудовых прав и гарантий работников становится особенно актуальным, отметил, открывая совещание, аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

В своем выступлении Бердыбек Сапарбаев остановился на реализации Послания Президента страны «Нұрлы жол – путь в будущее». В свете геополитической ситуации в мире Глава государства дал поручение сохранить темпы роста экономики, обеспечить занятость населения и не допустить безработицы. Правительством принимаются меры по разработанному плану поддержки товаропроизводителей с предоставлением им льгот в электрообеспечении, транспортировке, обеспечении местным сырьем, подчеркнул вице-премьер.

Начало антикризисным действиям положило подписание в Караганде 47 меморандумов на 50 млрд. тенге. Правительством дан старт поддержке местных товаропроизводителей и противостоянию безработице. Среди подписавших соглашение – АО «НК «ҚазМұнайГаз», АО «НК «Қақстан темір жолы», «АО «Қазақтелеком», АО «НК «ҚазАвтоЖол», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Евразийская Группа» и товаропроизводители Карагандинской области.

На Новоджамбулском фосфорном заводе Бердыбек Сапарбаев также провел совещание по вопросам стабилизации производственных процессов и обеспечению трудовых прав и гарантий работающих, в котором приняли участие аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, руководители крупных предприятий, представители некоторых министерств и профсоюзных комитетов.

В своем выступлении Б. Сапарбаев особо подчеркнул, что Правительство сегодня делает все для поддержки отечественных производителей. А они в свою очередь должны максимально использовать свои возможности, увеличить казахстанское содержание выпускаемой продукции, трудоустроить всех желающих и умеющих трудиться. И здесь очень важны крепкие партнерские отношения между местной властью и товаропроизводителями.

В области многое уже сделано и делается для этого. Акимат разработал детальный план увеличения казахстанского содержания в системообразующих предприятиях. Проводятся всевозможные семинары, выставки, встречи руководителей крупных предприятий с представителями малого и среднего бизнеса. Сыграет положительную роль и разработанный ТОО «Казфосфат», «Таразский металлургический завод», «Еврохим-Удобрения» и другими крупнейшими компаниями план закупок на 2015–2016 годы. Его разошлют товаропроизводителям республики.

По итогам совещания подписаны 17 меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматом, руководителями и профсоюзами предприятий, а также между национальными компаниями и предприятиями области.

Заключение коллективного договора благоприятно сказывается на деловых отношениях между работодателями и сотрудниками. Без этого невозможно достичь весомых успехов в производстве. Поэтому в ближайшее время в Жамбылской области будут подписаны меморандумы с 79 предприятиями о взаимопонимании во всех аспектах, гарантирующие прогресс в любой отрасли экономики.



