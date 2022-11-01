Меры по расширению кредитования экономики рассмотрены в Правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Совета по экономической политике, на котором рассмотрены вопросы кредитования экономики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В обсуждении приняли участие председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова, первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов и др.

Так, рассмотрены предложения по расширению доступа предпринимателей, работающих в сферах энергетики, сельского хозяйства и других отраслях, к кредитным ресурсам.

По итогам заседания премьер-министр поручил экономическому блоку Правительства доработать перечень приоритетных секторов и перспективных проектов, а также дополнительно проанализировать предлагаемые меры с учетом их влияния на экономику страны.