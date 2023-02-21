Меры по реализации экономических реформ в Казахстане обсудили Алихан Смаилов и сэр Сума Чакрабарти

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередную встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при президенте РК сэром Сумой Чакрабарти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Стороны обсудили реализуемые шаги и предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики, реформированию государственного управления и укреплению сферы коммуникации.

В частности, рассмотрены меры по улучшению инвестиционного климата, школьного и высшего образования, здравоохранения, взаимодействия между госорганами и других направлений.

Премьер-министр подчеркнул, что Правительство продолжит реализацию утвержденных планов и предвыборной программы главы государства для поэтапного повышения уровня социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан.

По его словам, в текущем году будут приняты меры по повышению оперативности принятия решений госорганами. Параллельно с этим продолжится работа по сокращению документооборота и отчетности.

Кроме того, будет уделено внимание дальнейшему развитию коммуникации Правительства и акиматов с гражданами в соответствии с концепцией «Слышащего государства».

В рамках встречи также затронуты вопросы разработки Налогового и Бюджетного кодексов и план работы Высшего совета по реформам при президенте РК на 2023 год.