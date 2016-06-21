Фото с сайта liter.kz
В Үкімет Үйі под председательством Премьер-Министра Казахстана Карима Масимова началось очередное заседание Правительства РК в селекторном режиме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
На заседании будет обсужден План дополнительных мер по стимулированию экономического роста и обеспечению занятости в 2016–2017 годах, а также рассмотрен ход реализации и актуализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы.
Ожидается выступление глав МНЭ РК, Национального банка РК, МИР РК, МЭ РК, МЗСР РК, Министерства финансов, НПП РК "Атамекен", МСХ РК, АО "НУХ "Байтерек", АО "ФБН "Самрук-Казына".