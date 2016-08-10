Меры по улучшению работы с инвесторами назвал глава МИД РК

Политика
Жания Уранкаева
Фото © с сайта Kapital.kz
В ходе селекторного заседания Правительства министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов предложил несколько мер по улучшению работы с иностранными инвесторами, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам главы ведомства проектов, улучшающих связь с иностранными инвесторами множество. 
"Мы вносили предложение в рамках инвестиционного штаба о создании пула инвестиционных проектов. Проектов очень много, многие из них отраслевые, поэтому при работе с инвесторами иногда не хватает конкретики по проектам. И расхождения по позициям министерств и ведомств. Соответственно, затрудняется работа по обеспечению отслеживания реализации проектов. Поэтому есть предложение по созданию единого пула крупных инвестиционных проектов, которые бы проходили обкатку во всех соответствующих ведомствах и получали бы утверждение на инвестиционном штабе под вашим руководством", – сказал он.

Также в своем выступлении глава МИДа еще одним предложением назвал дифференцированный подход к странам.
"У нас валовый подход ко всем странам, все проекты сразу мы стараемся распространять и пытаемся находить инвесторов во всех странах. Хотя мы знаем, что есть страновая специализация. Поэтому предлагаем внедрить опять же через решение инвестиционного штаба страновой таргетированный подход. То есть если нам нужна высокоточная продукция, то мы знаем, какие страны на этой продукции специализируются и таргетировать какие-то проекты только на эти страны, и исключать из этого списка те страны, которые не имеют к этому никакого отношения", – уточнил Ерлан Идрисов.

Кроме того, министр назвал самую главную проблему при взаимодействии с зарубежными инвесторами.
"Самый главный вопрос привлечения транснациональных корпораций и потенциальных инвесторов – вопрос сбыта. Любой инвестор, как вы знаете, и инвесторы всегда говорили, что вопрос сбыта является для них ключевым, поэтому здесь мы тоже вносим предложение очень подробно, детально, с решениями, вопрос о выработке единой экспортной политики. У нас нет глубокого анализа и экспортной политики, и импортной политики. Это, нам кажется, серьезное препятствие для грамотной работы с инвесторами. Потому что любой инвестор, прежде чем вкладывать деньги в то или иное производство, думает, куда потом будет его продукция продаваться. У нас такого анализа нет по рынкам, поэтому считаем, что нужно самым серьезным образом соответствующему блоку министерств заняться выработкой согласованной, четко отработанной экспортной и импортной политики", – резюмировал он.

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Добавим, что после доклада Премьер-Министр РК поручил министрам МИР и МИД РК в кратчайшие сроки подготовить полноценное заседание инвестиционного штаба, на котором Кабинет министров мог бы принять решение.

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