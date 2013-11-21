Меры по улучшению соцобеспечения

Дополнительные меры по улучшению социального обеспечения граждан страны Правительство готово ввести в действие с 1 января 2014 года. Об этом на заседании сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, представившая депутатам пакет поправок в законодательство, направленных на реализацию президентских поручений.

Так, одно из главных поручений Главы государства касалось пенсионных отчислений для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Министр сообщила, что норма о субсидировании обязательных пенсионных взносов для работающих женщин во время дек­ретных отпусков законопроектом предусматривается. Согласно предложенной Правительством схеме субсидирования из предполагаемых 10% отчислений 4% будут обеспечиваться за счет выплат из средств фонда обязательного социального страхования и 6% – из республикансого бюджета.

– По нашим прогнозам, данные выплаты получат ежегодно порядка 150 тысяч работающих женщин, – сказала Т. Дуйсенова, добавив, что соответствующие средства в сумме 8,8 млрд. тенге уже предусмотрены в проекте республиканского бюджета на 2014 год.

Кроме того, также с 1 января 2014 года начнутся выплаты по обязательным профессиональным пенсионным взносам, отчисляемым работникам, занятым в особых условиях труда.

– В целях стимулирования улучшения условий труда работодателями в предлагаемом законопроекте предусматривается освобождение работодателей от уплаты обязательных профессиональных пенсионных взносов в случае исключения вредных, особо вредных условий труда, подтвержденных результатами аттес­тации производственных объектов, – пояснила Т. Дуйсенова.

При этом, по ее словам, недавно завершена работа по определению видов производств и перечня долж­ностей работников, подпадающих в категорию особо вредных условий труда. При этом, если вредные условия труда будут исключены, работодатель освобождается от этих дополнительных выплат. Исключить эти условия может только обязательная аттестация организаций, при этом проводить аттестацию могут только аккредитованные организации, которых, по словам министра, сегодня в республике действует порядка 140.

– И если работники сами или проф­союзы сомневаются в решении результатов аттестации, они могут обратиться в инспекцию труда или суд, потребовать экс­пертизу или повторную экспертизу. В случае неподтверждения работодатель будет выплачивать отчисления с того ­момента, как он перестал выплачивать, а с организации, которая проводила аттестацию, снимается сертификат, и она не будет допущена к аттестации впредь, – подчеркнула Т. Дуйсенова.

Также согласно повестке на пленарном заседании палатой одобрен в первом чтении законопроект «О реа­билитации и банкротстве» с сопутствующими поправками. Новым является то, что исключена процедура внешнего наблюдения с введением обязательного проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности должника на стадии рассмот­рения судом дела о банкротстве. Согласно нововведениям кредиторам переданы права по согласованию всех бизнес-процессов при проведении процедур банкротства. Отныне, в частности, вводится механизм по погашению требований залогового кредитора путем передачи имущества в натуре.

Кроме того, депутаты одобрили проект Закона «О ратификации Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о займе от 30 марта 2009 года (проект дорожного коридора Юг – Запад (международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай) между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития». Деньги займа пойдут на проект дорожного коридора Юг – Запад (международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай). В частности, будут обновлены два участка пути. Первый протяженностью в 62 км – между погранпостом «Жибек жолы» на госгранице с Узбекистаном. И второй длиной в 742 км – дороги Шымкент – Ташкент.

Одобрение Мажилиса получил законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 [участки в Мангыстауской области] – Проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития». Законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания от 10 июня 1997 года» также получил одобрение Мажилиса. Документом регламентируются вопросы передачи осужденных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение преступлений на территории государства вынесения приговора и имеют гражданство другой стороны, для отбывания наказания в государстве исполнения приговора.

И вчера же Мажилис принял ново­введения, одобрив во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид». Они направлены, в частности, на пресечение и недопущение функционирования финансовых пирамид, а также на запрет их деятельности в республике. И теперь за создание и руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды предусмотрена уголовная ответственность.

Лаура ТУСУПБЕКОВА