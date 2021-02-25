Меры послабления

В ходе заседания приняты важные решения.

Регионам, находящимся в «зеленой» зоне на протяжении 7 дней, решено разрешить с 1 марта текущего года работу цирков, бильярдных клубов, детских развлекательных центров – до 30% заполняемости; проведение спортивных мероприятий (до 30%), жұма намаз (до 30%) и поминок (до 30%, не более 50 человек).

В регионах, находящихся в «желтой» зоне на протяжении 7 дней, с 1 марта разрешена работа по воскресеньям крытых рынков (продуктовые, непродуктовые), ТРЦ, торговых домов, торговых сетей.

Также с 1 марта разрешено комбинированное обучение школьников с 1-го по 5-й классы, в международных – с 1-го по 7-й классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинговой проверки зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-эпидемиологического режима в организациях образования.

Кроме того, получило поддержку комиссии предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития об увеличении количества международных авиарейсов с Турцией (дополнительно 4 рейса), Узбекистаном (+ 4 рейса), Кыргызстаном (+ 2 рейса) и Украиной (+ 1 рейс).

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о ходе разработки законопроекта о биологической безопасности.

В свою очередь вице-премьер Ералы Тугжанов отметил необ­ходимость придерживаться утвержденных ранее сроков по согласованию со всеми задействованными гос­органами и внесению бюджетных расчетов по данному законопроекту.