Меры строгие важны

В Байконыре отменили комендантский час, связанный со вспышкой коронавируса в городе. Карантин здесь смягчен, но продлен до 14 февраля.

В Байконыре, существующем в условиях аренды Российской Федерации и где 80% населения являются гражданами РК, глава местной администрации Константин Бусыгин выпустил новое постановление касательно предупреждения и ограничения распространения коронавирусной инфекции.

«Продлить ограничительные мероприятия на территории города до 24 часов 00 минут 13 февраля 2022 года, – говорится в постановлении. – Снимаются ограничения на нахождение в общественных местах и перемещение граждан по территории города Байконур в ночное время суток. Разрешается в очной форме подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего и высшего образования для обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций и студентов образовательных учреждений высшего образования с соблюдением требований и правил, установленных органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

Остальные ограничительные меры, принятые ранее из-за вспышки КВИ в городе, оставили. По-прежнему в Байконыре запрещается проведение массовых семейных, памятных и корпоративных мероприятий предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания. Приостановлена деятельность кинотеатров и киноконцертных залов, независимо от форм собственности, организаций субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих образовательные услуги, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений.

Работа общественных бань, spa-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, ведется по предварительной записи и в соответствии с рекомендация­ми, установленными органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

На закрытые спортивные объек­ты разрешается допуск граждан по предварительной записи, в том числе для проведения групповых занятий (группами не более 10 человек) физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных комплексах, фитнес-клубах, плавательных бассейнах, исключительно при условии предъявления ими паспорта вакцинации или результата ПЦР-теста.

Общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, организации начального, дополнительного и высшего образования продолжат образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Деятельность дошкольных организаций осуществляется в режиме «Дежурные группы».

Ситуацию с распространением инфекции в городе описал главный государственный санитарный врач комплекса «Байконур» Андрей Попов:

– Обстановка по новой коронавирусной инфекции в городе Байконыре, как и на сопредельной территории, в Республике Казах­стан в целом и в Кызылординской области в частности, в начале 2022 года резко ухудшилась, – сказал он. – Для нашего города эта волна заболеваемости – третья.

Напомню, что первая волна заболеваемости КВИ наблюдалась в 2020 году и была связана с так называемым «уханьским» штаммом. Максимум выявленных случаев в сутки тогда составил 44 человека. Вторую и третью волну заболеваемости КВИ, зафиксированную в Казахстане и России в январе и апреле 2021 года, в городе Байконыре удалось «нивелировать» благодаря противоэпидемичес­ким мероприятиям, вакцинации и естественной иммунной прослойке, сложившейся в первую волну. Второй подъем заболеваемости в Байконыре начался с приходом штамма «дельта» в конце июня 2021 года. Пик этой волны пришелся на август 2021 года с максимумом в 39 выявленных заболевших за сутки. Сейчас рекорды 2020-го и 2021 годов побиты суточным количеством в 75 выявленных заболевших.

Как и в первые две волны, такой всплеск заболеваемости вызван прежде всего тем, что иммунитет людей с этой разновидностью возбудителя еще не встречался.

– Штамм «омикрон» имеет биологические свойства, значительно отличающие его от «дельты» и «уханьского» штамма, – подчерк­нул Андрей Попов. – Он намного быстрее размножается, быстрее поражает организм и накапливается в нем, тем самым один заболевший выделяет во внешнюю среду гораздо большее количест­во вирусных частиц. Именно поэтому штамм «омикрон» способен «пробивать» иммунитет гораз­до легче. Отсюда в разы более стремительное распространение по сравнению с «дельтой» и «уханьским» штаммом, более короткий период от заражения до появления симптомов. Что касается прогноза заболеваемос­ти в течение третьей волны, то он будет напрямую зависеть от «фонового» уровня заболеваемости в Республике Казахстан.