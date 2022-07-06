Меры в связи с ситуацией на КТК обсудили в Правительстве

В среду, 6 июля, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти.

По итогам обсуждения главой Правительства дан ряд соответствующих поручений.