​Месси или Мбаппе?

Аргентинец отметился дублем в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» и довел свой голевой показатель до 31-го забитого мяча. Его главный преследователь за награду – лучший бомбардир сезона в Европе Килиан Мбаппе из парижского «ПСЖ» сумел отличиться лишь раз в поединке 30-го тура французской Лиги-1 в ворота «Тулузы». Этот гол стал для француза 27-м в чемпионате.

Начисление очков в рейтинге происходит по следующей системе: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятерки имеют наивысший коэффициент – 2,0, при этом лучшие бомбардиры как раз и играют в этих чемпионатах. Первая восьмерка претендентов на «Золотую бутсу» выглядит так: первым идет Лионель Месси («Барселона»): 31 гол и 62 очка, вторым Килиан Мбаппе (ПСЖ): 27 голов и 54 очка и третьим Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол и 42 очка. С 4-го по 8-е место делят сразу 5 футболистов с 19 голами и 38 набранными очками. Это Криштиану Роналду («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Милан»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберт Левандовски («Бавария») и Дуван Сапата («Аталанта»).

А теперь что касается самих чемпионатов. Раз уж мы упомянули Месси, то расскажем об испанской Примере. Благодаря игре Лионеля «Барселона» набрала уже 69 очков, на целых 10 оторвавшись от ближайшего преследователя – мадридского «Атлетико», который, кстати, в минувшую субботу разгромил на выезде «Хетафе» (команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице с 46 очками) – 4:0. Третью строчку с 57 баллами занимает столичный «Реал», в воскресенье на своем поле обы­гравший «Уэску» – 3:2.

В лучшем чемпионате планеты – английской Премьер-лиге – на сегодняшний день непримиримую борьбу за чемпионство ведут два великолепных клуба – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». В минувшие выходные «скаузеры» на своем поле в драматичном по сценарию поединке смогли таки обыграть столичный «Тоттенхем Хотспур» – 2:1, причем решающий мяч забил в последнее время много критикуемый египтянин Мохамед Салах, и, набрав 79 очков, занимают первое место. А вот «шейхи» из Манчестера располагаются на втором с 77 очками (причем имеют игру в запасе), обыграв в Лондоне «Фулхэм» – 2:0. 3-е и 4-е места делят все тот же «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» («манкунианцы» дома обыграли «Уотфорд» – 2:1) с 61 очком.

Понятно, что в Италии чемпионом будет туринский «Ювентус», сейчас более сосредоточенный на успешное выступление в Лиге чемпионов. В предыдущем туре «Старая сеньора» сенсационно уступила «Дженоа» – 0:2, а в этом обыграла «Эмполи» – 1:0. Второе место в турнирной таблице накрепко за собой зарезервировал неаполитанский «Наполи», разгромивший в воскресенье в гостях столичную «Рому» – 4:1. А вот за 3-е место борются сразу два миланских клуба – «Интер» и «Милан». «Нерадзурри», даже проиграв дома римскому «Лацио» – 0:1, все еще на 2 очка опережают «россонери», которые также проиграли, но уже на выезде – 0:1 «Сампдории» из Генуи.

Мюнхенская «Бавария» после оплеухи от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов продолжает терять очки и в чемпионате Германии. Вот и в субботу «миллионеры» не смогли обыграть в гостях скромный «Фрайбург» – 1:1 и позволили себя обойти «Боруссии» из Дортмунда, которая в свою очередь дома уверенно обыграла «Вольфсбург» – 2:0. На третьем месте в Бундеслиге несколько неожиданно (для незнающих) идет «Лейпциг», в минувшем туре разгромивший на своем поле берлинскую «Герту» – 5:0.

Уже на 20 очков от идущего на втором месте «Лилля» оторвался в чемпионате Франции парижский «ПСЖ», который, как мы уже писали выше, в гостях за счет единственного гола обыграл «малышей». В свою очередь лилльские «доги» устроили перестрелку в Нанте с одноименным клубом и победили со счетом 3:2. Что касается третьего места, то здесь идет «Лион», с трудом обыгравший в субботу на выезде «Ренн» – 1:0 .