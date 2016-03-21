Месси попал мячом по лицу болельщицы

Спорт
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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси во время матча чемпионата Испании с "Вильярреалом" попал мячом в лицо болельщицы команды соперника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Le Figaro.

Инцидент произошел на 16-й минуте. Девушка сидела на трибуне за воротами "Вильярреала", когда Месси пробил дальний удар, но мяч пролетел над перекладиной и попал прямо в лицо девушке. От удара она потеряла сознание. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По информации местных СМИ, серьезного вреда ее здоровью не нанесено.



Сам матч завершился вничью 2:2. В команде каталонцев забитыми голами отметились Иван Ракитич и Неймар, у хозяев – Седрик Бакамбу. Французский защитник "Барсы" Жереми Матье вышел на замену при счете 0:2, но не помог каталонцам удержать преимущество, а забил автогол.

Таким образом "Барселона" продлила беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 23 матчей. Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице и опережают ближайшего преследователя – мадридский "Атлетико" – на девять очков.

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