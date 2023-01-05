Месси признан лучшим футболистом мира в 2022 году

Фото: championat.com

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего футболиста мира по итогам 2022 года. Им стал форвард парижского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Отмечается, что звездный футболист набрал 275 очков, практически не оставив шансов своим конкурентам.

Так, одноклубник Месси, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, который занял второе место, набрал всего лишь 35 очков.

Третьим стал другой форвард французской сборной - играющий за "Реал" Карим Бензема. У обладателя "Золотого мяча - 2022" 30 очков.

Напомним, что Месси на ЧМ-2022 в Катаре выиграл золото со сборной Аргентины. Также он был признан лучшим футболистом турнира и лучшим спортсменом 2022 года по версии BBC Sports.