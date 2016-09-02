Месси возвращение в сборную Аргентины отпраздновал голом
Талгат Исенов
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свое возвращение в национальную команду после матча квалификации ЧМ-2018 с Уругваем (1:0), в котором он забил единственный гол, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.
"Поговорив с тренером и ребятами, я не мог не вернуться в сборную. Я уверен в нашей команде. Мы играли очень хорошо, несмотря на проигранные финалы. В то время мы все были очень разочарованы.
В итоге я передумал и чувствую себя счастливым в сборной, рад быть здесь снова. Пока не знаю, сыграю ли в следующем матче. Есть определенный дискомфорт", – заявил Месси.
Напомним, что в конце июня, после поражения в финале Кубка Америки от сборной Чили Лионель Месси заявил, что прекращает выступления за национальную команду.