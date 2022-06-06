Месси впервые забил 5 голов в одном матче за сборную Аргентины

Сборная Аргентины по футболу нанесла разгромное поражение Эстонии в товарищеском матче, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Эль-Садар" в испанском городе Памплона и завершилась со счетом 5:0.

Все голы в составе победителей забил Лионель Месси.

Форвард ПСЖ открыл счет на восьмой минуте, реализовав пенальти, а на 45-й минуте удвоил преимущество. Во втором тайме аргентинец забил на 47-й, 71-й и 76-й минутах, оформив пента-трик.

Таким образом, Месси забил пять голов в одном матче за сборную впервые в карьере. Это его второй пента-трик в играх за клуб и сборную – первый был в 2012 году матче Лиги чемпионов "Барселона" – "Байер" (7:1).

Теперь на счету Месси 86 мячей в 162 матчах за национальную команду. Форвард является лучшим бомбардиром сборной Аргентины.

Кроме того, Месси обошел легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча в 89 встречах) и теперь занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров сборных.

В тройке лучших бомбардиров национальных команд располагаются экс-нападающий сборной Малайзии Мохтар Дахари (89 голов в 142 матчах), бывший иранский футболист Али Даеи (109 голов в 148 матчах) и нападающий Португалии Криштиану Роналду (117 голов в 187 матчах).