Месси встретится со своим 5-летним поклонником из Афганистана
Обладатель "Золотого мяча" ФИФА футболист "Барселоны" Лионель Месси в скором времени может встретиться со своим юным фанатом из Афганистана – Муртазой Ахмади, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Ранее сообщалось, что 5-летний мальчик стал известным благодаря майке с номером Месси, сделанной из полиэтиленового пакета.
По информации англоязычного сайта RT, звезда футбола был тронут появившимися в Интернете фотографиями ребенка и сказал, что "хочет сделать что-то" для мальчика, детство которого проходит в столь сложных условиях.
Фанатам спортсмена удалось установить личность ребенка. Теперь Федерация футбола Афганистана пытается организовать встречу Месси и Ахмади. Пока неизвестно, пройдет она в Афганистане, Испании или третьей стране.