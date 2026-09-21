Месси взял второе место по голам со штрафных

Футбол
Айман Аманжолова
корреспондент

До рекорда — всего три точных удара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Sportbox

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В домашнем матче с «Сан-Диего» капитан «Интер Майами» забил таким способом в 75-й раз за карьеру и обошел бразильца Жаира. Теперь впереди аргентинца в этом рейтинге только один футболист — Марселиньо Кариока с 78 мячами.  

До встречи с «Сан-Диего» Месси делил второе место с Жаиром: у обоих было по 74 гола со штрафных. Теперь 39-летний аргентинец оторвался от бразильца и приблизился к лидеру.

Месси нужно забить еще три мяча, чтобы сравняться с рекордсменом, и четыре — чтобы возглавить список. Криштиану Роналду за карьеру забил 65 голов прямыми ударами со штрафных. По этому показателю Месси уже создал заметный отрыв от многолетнего соперника.

А вот в общей результативности португалец по-прежнему впереди. Мяч в ворота «Сан-Диего» стал для Месси 930-м в карьере. На эту отметку он вышел в 1176-м матче. Кроме того, на счету аргентинца 424 результативные передачи. У 41-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии — 979 голов и 261 голевой пас в 1337 встречах. По количеству забитых мячей Роналду опережает Месси на 49, сыграв при этом на 161 матч больше.

За «Интер Майами» Месси выступает с августа 2023 года. Первые месяцы в лиге дали довольно скромную по его меркам статистику: шесть матчей, один гол и две результативные передачи. Затем цифры резко выросли. В 2024-м аргентинец забил 21 мяч и отдал 11 голевых пасов в 22 встречах лиги. Прошлый сезон завершил с 35 голами и 23 передачами за 34 игры. Сейчас у него 20+11 в 23 матчах. Таким образом, Месси третий сезон подряд добирается как минимум до 20 голов и 11 «ассистов» в MLS. В 39 лет он по-прежнему задает темп бомбардирской гонке и регулярно создает голы для партнеров.

 

#рекорд #футбол #Месси

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