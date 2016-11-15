Месси запрещали заниматься сексом перед важными играми

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Испанский тренер Хосеп Гвардиола в свое время запрещал Лионелю Месси заниматься сексом перед важными играми, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на sports.ru
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Об этом рассказал полузащитник английского "Манчестер Сити" Самир Насри. По словам француза, теперь Гвардиола пытается распространить подобные методы воздействия и на футболистов "Сити".
"Он говорил, что сексом нужно заниматься до полуночи, даже если следующий день – выходной. Это нужно для того, чтобы игроки хорошо высыпались. Гвардиола сказал, что в том числе благодаря этому он добился максимума от Месси (в "Барселоне") и Левандовского (в "Баварии"). Это, мол,позволило им минимизировать число мышечных травм", – говорит Насри.