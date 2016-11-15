Месси запрещали заниматься сексом перед важными играми

Спорт
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта Chameleon.fm
Испанский тренер Хосеп Гвардиола в свое время запрещал Лионелю Месси заниматься сексом перед важными играми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.ru.

Об этом рассказал полузащитник английского "Манчестер Сити" Самир Насри. По словам француза, теперь Гвардиола пытается распространить подобные методы воздействия и на футболистов "Сити".

"Он говорил, что сексом нужно заниматься до полуночи, даже если следующий день – выходной. Это нужно для того, чтобы игроки хорошо высыпались. Гвардиола сказал, что в том числе благодаря этому он добился максимума от Месси (в "Барселоне") и Левандовского (в "Баварии"). Это, мол,позволило им минимизировать число мышечных травм", – говорит Насри.

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