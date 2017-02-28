​Мест хватит всем

Дефицит ученических мест, занятия в три смены, уроки в аварийных и приспособленных зданиях – результат густонаселенности региона. Каждый пятый школьник страны живет именно в этой области, и рождае­мость из года в год только растет. По статистическим данным, в последние годы ежегодно на свет на юге появляются более 70 тыс. детей, число школьников увеличивается примерно на 30 тыс.

Сейчас в регионе работает 1 021 школа. Из них 256 расположены в приспособленных зданиях, 82 из которых построе­ны из самана. В 31 населенном пункте школ нет вообще, и дети вынуждены заниматься в соседних аулах. 29 учреждений образования переполнены, что сказывается на организации учебного и воспитательного процесса. В таких школах не редкость уроки в три смены, отсутствие свободных комнат для внеклассных мероприятий и проведения дополнительных занятий.