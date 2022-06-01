Места для караванинга и кемпинги организуют для посетителей нацпарков в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на заседании Правительства сообщил о росте количества туристов в нацпарках страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В настоящее время в Казахстане имеется 14 нацпарков с общей площадью 2,4 миллиона гектаров. Статданные последних лет показывают рост количества туристов. В прошлом году нацпарки посетило порядка 1,5 миллиона человек, что на 40 % выше 2020 года. Развитие экотуризма на территории нацпарков осуществляется с учетов международного опыта путем обустройства маршрутов и троп. При этом предлагается создать современные визит центры, кемпинги, этноаулы и места для караванинга", – сообщил Сериккали Брекешев.

Министр напомнил, что по всем национальным природным паркам были утверждены генеральные планы развития, а по некоторым паркам ведется их корректировка.

"Учитывая расположение и популярность нацпарков парков алматинской группы, министерством начата активная работа по четырем паркам: Иле-Алатауский, Кольсайские озера, Чарын, Алтын-Эмель. Разработаны мастер-планы развития экотуризма. Общая сумма инвестиций составляет 26,5 миллиарда тенге, определены инвесторы. За 2020-2021 годы реализации проекта инвестировано около 2 миллиардов тенге. Работы по реализации проектов уже начаты", – добавил глава Минэкологии.

В частности, отметил министр, по Иле-Алатаускому нацпарку уже возведен визит-центр из легких конструкций без капитального строительства, в ущелье Аюсай установлены пять глэмпингов, пять кемпингов, построен мост через реку Большая Алматинка длиной 60 метров и обустроены тропы вокруг ущелья Аюсай. Начато также строительство еще двух визит-центров.

По остальным нацпаркам алматинской группы, по словам Брекешева, проведена предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду для развития туристской инфраструктуры, установлены малые архитектурные формы. Работы также продолжаются.

"Совместно с МИИР и акиматами утверждена дорожная карта по подведению инженерной инфраструктуры в нацпарки", – резюмировал Сериккали Брекешев.

