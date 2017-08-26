Общество
Места забоя скота на Курбан-айт определили в Астане
В Астане определены основные места организованного проведения жертвоприношений по случаю празднования Курбан-айта, знаменующего окончание хаджа и отмечаемого через 70 дней после Уразы-байрам, сообщает astana.gov.kz.

1. ТОО "Нурбереке-555", шоссе Алаш, 30 (за рынком "Көк базар"). К пункту назначения можно добраться на маршрутных автобусах – № 11, 34, 38, 41, 53, 58, 120, 127.
2. ТД "Метро" (трасса Астана – Караганда). Добраться можно на маршрутном автобусе № 71.
3. КХ "Шаушен", а/д Астана – Павлодар, 9-й км. (автобус № 307).
4. ТОО "Максат 2007", ж/м Железнодорожный, ул. Акжар, 20. (автобусы № 15, 22).
5. Универсальный рынок "Улжан" (бывший рынок "Саянур"), ул. Тлендиева, 24. (автобусы № 4, 71, 81).
6. Крестьянское хозяйство "Темеш", а/д Астана – Софиевка, 7-й км. (автобус № 307).
7. ИП "Мамырханов", ж/м Өндіріс-1. (автобус № 24).
8. ИП Есжанова А., "Жайлау", шоссе Алаш, ул. Ц313. (автобусы № 7, 34, 38, 39, 41, 120, 127).
9. Рынок "Алтын-Таға" возле поселка Косшы. (автобусы № 308, 309).
10.ТОО "Сапа Су", поселок Косшы, д. 4340, возле поселка Косшы. (автобусы № 308, 309).



Для жителей и гостей столицы работает мобильное приложение iMuslim Astana, которое доступно в AppStore и PlayMarket. В нем будет информация о маршрутах автобусов, на которых можно добраться до пунктов, в которых разрешено проведение ритуала жертвоприношения в период празднования Курбан-айта.

Столичный акимат доводит до сведения жителей и гостей города, что несанкционированные точки забоя скота не проходили санитарно-эпидемическую проверку специалистами Управления по защите прав потребителей, а животные не проверялись ветеринарными службами. Власти города призывают граждан быть бдительными.

Также на каждом участке будут работать пункты по приему пожертвований для нуждающихся. Аналогичные пункты будут функционировать во всех мечетях столицы.

Вместе с тем, 28–29 августа в филиале Духовного управления мусульман Казахстана в мечети "Нур Астана" пройдет двухдневный обучающий семинар для забойщиков по проведению ритуального жертвоприношения по шариату.
Принять участие в семинаре может любой желающий. При себе необходимо иметь удостоверение личности и санитарную книжку. Начало семинара в 9:00 по адресу: проспект Кабанбай батыра, 36.

Для консультации по всем возникающим вопросам относительно праздника жители и гости столицы могут обратиться на круглосуточный телефон доверия по вопросам религии 2288 с мобильного или городского телефона. Звонок бесплатный.

В этом году празднование Курбан-айта начнется 1 сентября и продлится три дня. 1 сентября в 07:00 в восьми мечетях столицы прозвучит праздничный айт-намаз. Обряды жертвоприношения будут проходить до 3 сентября.

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