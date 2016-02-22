Официально Местная полиция Бостандыкского Управления внутренних дел «открыла свои двери» для юных жителей района Местная полицейская служба ДВД города Алматы

«Целью акции является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, а также повышение их правовой грамотности. Но для начала мы более подробно рассказали детям о правилах поведения в общественных местах, при общении с незнакомыми людьми. Также школьников познакомили с особенностями полицейской профессии. Руководители следственного отдела, дознания, криминальной полиции, дежурной части, оперативно-криминалистического отдела разъясняли школьникам об основных задачах своих отделов. При этом, каждый школьник задавал интересующие вопросы. Кроме того, ребятам были продемонстрированы оружие и спецснаряжение сотрудников органов внутренних дел. Особенно юноши с большим интересом наблюдали за процессом сборки пистолета системы Макаров и автомата «Калашников», они примерили бронижилеты и защитные головные уборы. Перед зданием УВД мы показали подросткам полицейский служебный автотранспорт», - сообщила начальник отделения ювенальной полиции Местной полицейской службы УВД Бостандыкского района майор полиции Рита Махметова.

Организаторы ознакомительного экскурса поделились, что идея проведения данного мероприятия возникла не спроста. Сейчас все общество обеспокоено будущим детей, в руках которых будущее всего государства. Пресечь на корню рождаемое правонарушение - это задача не только полиции, но и всей общественности. В этой связи стражи порядка вполне успешно сотрудничают с неправительственными организациями.

