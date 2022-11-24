Местные исполнительные органы заявляют одно, а по факту другое – глава Минтруда

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Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание по итогам работы в социально-трудовой сфере за 10 месяцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Министр уделила особое внимание вопросам повышения качества жизни лиц с инвалидностью. Так, с начала года территориальными департаментами Комитета труда и социальной защиты МТСЗН было проведено 967 проверок в области социальной защиты лиц с инвалидностью и в сфере предоставления специальных социальных услуг, по итогам которых выявлено 4 143 нарушения.

«Многие из этих нарушений были выявлены в результате проведенного постконтроля адаптированных объектов. Местные исполнительные органы заявляют одно, а по факту – другое. Вы должны рационально подходить к этому вопросу. Например, если в школе нет ученика с особыми потребностями – не надо сейчас там делать адаптацию. Вы должны обеспечить полную адаптацию объектов, которые регулярно посещают лица с инвалидностью – это поликлиники, аптеки, ЦОНы и другие. Поэтому вам необходимо пересмотреть ваши планы и обеспечить адаптацию тех объектов, где это необходимо», – сказала Тамара Дуйсенова.

Глава МТСЗН также предложила с 2023 года начать реализацию двух пилотных проектов. В-первых, открыть в каждом регионе по одному дому малой вместимости для оказания специальных социальных услуг в непосредственной близости от проживания лиц с инвалидностью. Во-вторых, создать в каждом регионе «Парк ТСР» – центра по предоставлению дорогостоящих технических средств реабилитации (ТСР) для детей с инвалидностью. Приобретение ТСР предполагается при содействии фонда «Қазақстан халқына».

Министр также поставила задачу по совершенствованию работы портала социальных услуг.

«Я побывала с рабочими поездками в разных регионах Казахстана. Везде лица с инвалидностью поднимают вопрос касательно качества ТСР и услуг реабилитации, предоставляемых через портал социальных услуг. Местным исполнительным органам надо до конца года проанализировать все жалобы граждан и направить нам соответствующие письма, чтобы те, кто в этом году предоставлял некачественные товары и услуги, в следующем году был исключен из портала. Плохих поставщиков не должно быть на портале», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.