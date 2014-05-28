Местные выборы в Европе: опыт греков

Соединили, укрупнили, сконцентрировали

В свое время мне довелось рассказать читателям «Казправды» о том, как действует выборная система Греции, некоторые негласные законы которой сохранились еще с античных времен («От Сократа... до наших дней», 21.04.2012 г.). Однако в той статье речь шла сугубо о верхнем эшелоне власти – выборах депутатов национального парламента. Сегодняшний рассказ – об избирательной кампании в местные органы власти: мэров городов и муниципальных советников.

Своеобразным «водоразделом» в жизни Греции стала недавняя коренная реформа ее административно-территориального устройства: Эллада отказалась от старой системы областей-номосов и перешла к структуре укрупненных периферий (являющихся по своим функциям в чем-то сродни федеральным округам РФ). Примечательно, что прежний закон территориального размежевания носил еще имя Каподистрии – когда-то министра иностранных дел Российской империи, ставшего во главе воссозданного после длительной борьбы за освобождение от османского владычества новогреческого государства. И если перед прошлой выборной кампанией в стране было более полусотни областей, то нынешних периферий ровно в четыре раза меньше.

Укрупнили также и мэрии, соединив в один «административный кулак». Ранее в стране было огромное количество маленьких самоуправляемых властных структур. Однако стремительно изменившееся пространство «евробытия», равно как и разразившийся экономический кризис, показали явную неэффективность подобного управления: финансово-налоговое, коммунальное хозяйство и в целом система управления вышли на уровень задач, когда требовалась их концентрация.

С нынешней избирательной кампании в стране увеличивается на один год срок пребывания «у кормила местной власти» – теперь это пять лет.

Демократия – от слова «димос»

С древних времен греки живут общинами (димосами). Собственно, и слово «демократия», как власть народа, пришло отсюда. Именно в димосах и концентрируется избирательная кампания. С рождения каждый грек приписан к своему димосу и голосовать едет только сюда: с Крита – в Салоники, с турецко-болгарской границы – в Афины. Участие гражданина в выборах в Элладе обязательно. Открепительных талонов нет, равно как выездных комиссий и закрытых участков для голосования. Военнослужащие получают увольнительные, едут на родину к местам приписки, надевают гражданскую форму и голосуют вместе со всеми гражданами. Это же относится и к студентам, находящимся на дальности не более 500 км от границ своего избирательного округа.

Если ты обычный грек – не солдат и не студент, – но в силу сложившихся семейных или иных обстоятельств находишься за этими пределами, в день выборов ты обязан взять в полицейском участке мес­та пребывания справку, что находился именно там. Так ты избежишь судебного наказания. Если расстояние меньше 500 км – по закону ты обязан приехать и проголосовать. Именно это греки считают демократией. (Хотя со вступлением в ЕС строгости в этом вопросе стало меньше, и судебное преследование не проголосовавшего сегодня в Элладе можно отнести к разряду крайней редкости, однако заложенная «генетически» ответственность по-прежнему ведет граждан к избирательным урнам).

Кому и чем грозит статья № 14?

«Охранная грамота» греческой выборной демократии – 14-я статья государственного Уложения. Разбитая на параграфы и «подпараграфы», она настолько громадна и детализирована, что, будучи отпечатана бисерным шрифтом, едва умещается на нескольких страницах. Но ее-то греки больше всего и опасаются. Статья регламентирует до мельчайших деталей (или, говоря по-эллински, – «лептомерос»): кому именно запрещено участвовать в выборах и почему.

Так, на выборах в местные органы власти Греции не могут выставлять свои кандидатуры служащие самих мэрий (в какой бы форме трудовых связей они не состояли), судебные работники, действующие офицеры вооруженных сил и подразделений безопасности, священнослужители традиционных верований. Равно как и руководители и служащие частных юридических компаний, а также бизнес-структур, в доле которых участвует мэрия и которые расположены на территории, где кандидат намерен выдвигаться. Далее следует еще с полдюжины запретительных позиций для будущих кандидатов, в том числе и руководителей частных компаний, участвующих в реализации проектов внутри мэрии, где стоимость их работ в течение года превышает 5 тыс. евро.

В то же время, на действующих работников полиции подобные ограничения не накладываются, и они активно выдвигают свои кандидатуры. Равно как адвокаты и нотариусы. Показателен параграф вышеназванного Уложения, который запрещает гражданину выдвигать свою кандидатуру в местные органы власти, если на дату выборов этот человек – по любой причине – имеет налоговую задолженность государству, а также финансово-коммунальным службам данной мэрии.

Встреча у ручья

Войти «в одиночку» в предвыборную кампанию греческий гражданин не может: закон разрешает участие лишь в избирательных блоках. Дабы четче представить себе действие механизма греческой демократии, я посетил заседание одного из таких предвыборных блоков под названием «Анихти Парэмваси». Первое слово означает «открытое», а второе дословно переводится, как «вторжение» и даже «интервенция». Пусть не смутит оно читателя: вторжение это в общественную жизнь вполне мирное: члены блока заявляют о своем стремлении войти в нее весомо, привнеся конкретные предложения, идеи и свое видение путей развития.

Вечерней порой, когда люди уже пришли домой с работы и службы и немного отдохнули, руководство движения назначило встречу в ресторанчике у ручьев Войрани, прямо напротив древних Филипп, где сам апостол Павел когда-то крестил первую женщину Европы – Лидию. Впрочем, разговор шел о насущных проблемах наших дней.

Встреча отнюдь не походила на помпезное собрание с «президиумом во главе». Из присутствующих в галстуке оказался только я. Пришедшие заказали кофе, горячий шоколад, но не более того: разговор предстоял сугубо деловой. Встреча началась с важного объявления: кандидатов в блоке на сегодня уже 33. Известие вызвало общую радость: это число магическое для местных выборов в Греции. По чистой случайности совпадая с возрастом самого Христа, оно в реальности символизирует судьбоносный рубеж для предвыборного объединения: это именно то, определенное государственным Уложением, количество кандидатов, по достижении которого группа единомышленников официально становится не только полноценным, но и юридически правомочным, состоявшимся предвыборным блоком. Большее количество кандидатов возможно (и даже крайне желательно!). Меньшее нет, поскольку не будет покрывать количества выборных мест. И если блок победит, он будет должен (и вполне сможет) сформировать полноценную структуру местной власти.

Выше числа 33 начинается борьба избирательных блоков за привлечение новых кандидатов (гарантирующих дополнительные голоса). Выборы местные, за каждым кандидатом – его родные, близкие, соседи, сослуживцы. И та команда, которая наберет больший список, свои предвыборные шансы явно повышает. Однако в реальнос­ти заполнить такой список кандидатами получается не без труда. Руководитель избирательного блока – 50-летний директор местной средней школы технического образования, выдвигающий свою кандидатуру на пост мэра, не скрывает, что возникла проблема: закон обязывает иметь в числе кандидатов в списках самого низшего – поселкового – уровня не менее трети женщин. Это весьма трудно для всех предвыборных блоков. Присутствующие дружно обещают руководителю блока проблему «с женщинами» решить.

Программы читают с карандашом

Во всех избирательных блоках тщательно изучают программы конкурентов, и особенно – программу, с которой шел на прошлые выборы нынешний мэр. Оценки объективны, критика – конструктивна. Отмечают положительное. Касательно нашего региона это: строительство нового здания мэрии; завершение работ по замене экологически безопасными материалами системы водоснабжения; реконструкция – в рамках выделенных Европейской программой средств – старого табачного склада конца XIX века и превращение его в общественно-культурный центр (в свое время это здание было пунктом приема греческих беженцев с берегов Малой Азии и Черного моря).

Соперники детально анализируют каждый пункт, стремясь найти уязвимые места. Аналитическая группа работает с пристрастием: слабые места выявлены и обоснованы. Претензии к действующим властям разбиты по позициям. Так, в разделе «Социально-экономическая забота» отмечается, что мэрия не простимулировала развитие таких задекларированных в своей предвыборной программе направлений, как «Помощь на дому» для одиноких людей преклонного возраста, а также граждан с ограниченными возможностями. Не получил развития отдел записи, информирования и занятости безработных. Не организованы пункты сбора одежды для раздачи ее нуждающимся. В районе не создан собственный стационарный центр переработки мусора.

В разделе «Культура. Общественное развитие» анализирующие отмечают, что так и не созданы на местах лаографические музеи, не организован заявленный мэрией всегреческий фестиваль национальных напитков. Не использованы возможности европейских программ по открытию в мэрии музыкальной школы. Не сооружен памятник павшим во имя родины грекам Фракии, Понта и Малой Азии.

Это – лишь часть невыполненного. Далее идет анализ пунктов прежней предвыборной программы мэра по разделам «Местная экономика», «Прозрачность – уменьшение финансовых расходов», «Службы управления мэрии», «Молодежь – физическая культура», «Качество жизни – окружающая среда».

Направление «главного удара»

Собравшиеся обсуждают слабые места соперников из главного предвыборного блока – команду нынешнего мэра. Основной удар в своей критике намечено нанести по «рыхлой» организации административной структуры. На сегодня государственных служащих здесь 86 человек. Из них четверо – руководители муниципального звена и шесть начальников отделов. Аппарат явно велик. Службы «рассыпаны» по отдельным населенным пунктам, нередко дублируют друг друга. Все их необходимо сконцентрировать в недавно построенном центральном административном здании. Однако руководство мэрии медлит, не желая перед выборами обострять ситуацию и получать упреки граждан в «невнимании именно к их населенному пункту».

Политические соперники бьют и по другим «больным» местам. Так, задаются они вопросом: здание новой мэрии по первоначальным документам стоило более 800 тыс. евро, а конкурс выиграла фирма, которая предложила на треть меньше. Возможно, проект намеренно завышен, что дает подозрение в отношении скрытого «отката».

Собравшиеся неоднозначно воспринимают сообщение о том, что еще один претендент на пост мэра не сумел сформировать предвыборный блок и теперь желает примкнуть к своим вчерашним соперникам. Обещая привести за собой весь свой «лагерь». Однако лишь с тем условием, если список... возглавит непременно он. Общее решение – нет. Но и закрыть для желающего путь в свой избирательный блок тоже будет неправильно. Блок внепартийный, примкнуть к нему бывший соперник может, однако так, чтобы не нанести имиджевый урон. Бывший претендент в мэры обязан публично заявить, что «вливается в новое движение без личного корыстного интереса». Иначе избиратели могут упрекнуть блок в беспринципности и выразить свое негативное отношение к таким «кульбитам» в день голосования.

Пожертвования – только именные

Каждый избирательный блок Греции обязан зарегистрироваться как финансово-экономическое предприятие: получить налоговый номер, бухгалтерскую книгу расходов, открыть банковский счет. Все расчеты ведутся строго и исключительно через банковскую систему. Любая попытка обойти это правило, любой намек на использование «черного нала» в расчете за рекламу СМИ и типографские услуги вне банковского счета и указания налогового номера финансовой инспекции чреваты немедленным наказанием, вплоть до снятия блока с предвыборной борьбы. За этим следят десятки глаз политических соперников!..

Категорически запрещено законом финансирование местной кампании какими-либо партийными или частными общественными организациями, фирмами и фондами. Разрешаются только личные пожертвования граждан: самих кандидатов и сочувствующих. Но не более 2 тыс. евро на человека. Каждое пожертвование должно быть именным, с указанием конкретной фамилии, и оно в обязательном порядке должно быть направлено через банк. Негласно сложилось, что каждый кандидат предвыборного блока на местных выборах перечисляет от 150 евро.

Кроме обязательного взноса кандидата за государственную налоговую марку-«параволо» – 100 евро для претендента на пост мэра и 50 евро для советника мэрии, – кандидат за свои средства может заказать в типографии визитную карточку (30 евро за 1 000 экземпляров), а также отпечатать красочный буклет со своим фото и краткой биографией (100 евро). Оплата – строго через банковский счет избирательного блока. Немалую часть финансовой нагрузки выборной кампании несут сами кандидаты (государство предоставляет помещения для голосования, охрану, оплачивает работу членов избирательных комиссий). Среди расходов блока – печатание избирательных бюллетеней, а также конвертов с логотипом, причем с обязательным учетом второго тура.

Предвыборная кампания – важный период для местных телестудий и средств массовой информации в целом. В Греции больше 300 мэрий, в нашей административной части периферии их семь. В каждой в выборах участвуют три, а то и четыре объединения. Каждому кандидату в мэры хочется как можно детальнее довести до избирателей свою программу, желательно на большем количестве телеканалов. Задача СМИ – обеспечить всем равные условия и равное рекламное время.

По прозвучавшей на собрании информации, общие расходы данного блока на всю предвыборную кампанию составят от 7 до 8 тыс. евро.

Сила ответственной подписи

Кандидаты заполняют и подписывают личные заявления в адрес председателя суда первой инстанции, где указывают достоверные о себе сведения. (В этом документе все настолько строго, что даже день, месяц и год рождения пишутся полностью и лишь заглавными буквами!) Затем идет всеобязывающая юридическая строка «С личной ответственностью и зная о последствиях, которые предусматриваются Уложением... заявляю». Выдвигающий свою кандидатуру свидетельствует, что он не поражен в политических правах и в отношении него не действуют запретительные параграфы 14-й статьи.

Подписывая ответственное заявление, гражданин полностью признает, что подпадает под всю тяжесть закона, параграф которого ниже ему разъяснен дополнительно. А именно (перевожу дословно): «Тот, кто, осознавая, заявляет о себе заведомо ложные сведения, отказывается сообщать или скрывает истину, своей подписью под данным ответственным заявлением в соответствии с параграфом 8 Уложения наказывается минимум трехмесячным тюремным заключением. Если виновный в таких действиях имел целью имущественную выгоду себе, ущемляя интересы других, или намеревался нанести им прямой ущерб, он наказывается тюремным заключением на срок до 10 лет». После такого документа все греки (которые в силу «особенностей характера жителей Средиземноморья» боятся лишь полиции, прокурора и свой подписи) действуют абсолютно законопослушно и ответственно.

В избирательном блоке обычно полсотни фамилий. Хотя реально, даже при безусловной победе на выборах, в окончательные структуры местной власти войдет чуть больше половины. В обязательном порядке отдаются гарантированные места проигравшему блоку. И даже – третьему блоку. Демократия требует, чтобы были представлены голоса всех.

Последние изменения греческого законодательства (чего нельзя было даже предположить десяток лет назад) допускают не только участие в местных выборах постоянно проживающих на территории данного округа граждан стран Европейского союза, но и имеющих вид на постоянное жительство в Греции граждан третьих стран: России ли, Казахстана или соседних Болгарии и Албании. Более того, эти граждане получили право выдвигать себя в местные органы власти.

В последние годы заметно изменился в Греции сам характер формирования таких предвыборных блоков. Если раньше кандидатами нередко оказывалось самое близкое окружение будущего мэра, говорливые завсегдатаи местных ресторанчиков да несколько молодых особ для «красоты глаза», то теперь в избирательных блоках значительно больший разброс персоналий. Все стало сложней. Борьба идет до последнего, и итог ее зачастую решает десяток-иной голосов.

Чтобы стать муниципальным советником во властной структуре местного самоуправления, надо набрать не менее 250 голосов избирателей. Одним бюллетенем меньше – все надежды насмарку. Казалось бы, это количество можно гарантированно достичь, ведь в округе 20 тыс. избирателей. Но на каждое место претендуют 5–6 кандидатов. Кто-то набирает 500 голосов, кто-то – 130, а иные, случается, и того меньше.

Почетно быть... слугой народа

Предвыборное напряжение нарастает. «Фейсбук» и прочие ухищрения XXI века в лучшем случае ознакомят с вашей программой молодежь. А вот к греческим старикам надо идти по домам. Знакомить, разъяснять, убеждать. Сосед-полицейский Никос, выдвигавшийся в советники мэра и победивший на прошлых выборах, признался мне, как к нему подошел со словами обиды один пенсионер: «Хоть ты ко мне домой и не зашел, я все равно проголосовал за тебя!» Стало, говорит, откровенно стыдно.

Видя, как уверенно действует предвыборный блок нынешнего мэра, у человека несведущего может сложиться впечатление, что именно эта сила безоговорочно победит. Отнюдь! Пресловутый «административный ресурс» в Греции не работает в той мере, как порой в иных странах. Здесь и тысячелетние традиции демократии, и государственные механизмы ее защиты, и «противовесы сдерживания».

Действующему мэру (при всех его связях и возможностях) будет отведено на экранах местного телевидения ровно столько времени, что и всем другим кандидатам. Более того, в моменты таких «рекламных бесед» с журналистами принято, что у зрителей есть возможность задавать вопросы в прямом эфире. Со всеми, как говорится, «вытекающими последствиями». Иной кандидат выходит из телестудии с весьма красным лицом. Это и есть демократия.

На моей памяти предвыборная кампания одного кандидата, что живет через улицу от меня. Не бедный человек, он «изыскал возможность» бросить, по словам местного народа, на свою предвыборную кампанию огромные средства. Это была навязчивая реклама, кандидат устраивал для сторонников своего предвыборного блока щедрые «совещания с угощениями» в местных ресторанчиках, его красочными плакатами был увешан каждый окрестный столб. Сам претендент на пост мэра уверовал в свою победу безоговорочно. Но греческого избирателя на мякине не проведешь: кандидат едва набрал 17% и с треском вылетел уже в первом туре. Впрочем, этот холодный душ оказался ему весьма полезен: без былой спесивости и амбиций бывший кандидат стал вполне толерантным человеком.

Анатолий ЕГОРОВ,

специально для «Казахстанской правды», Греция